Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiter am Freitag zum Streik bei der Lufthansa-Tochter zwischen 30. Dezember und 1. Jänner aufgerufen

Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiter zum Streik rund um den Jahreswechsel aufgerufen. Foto: EPA/ Felipe Trubea

Frankfurt – Die Gewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiter der Lufthansa-Tochter Germanwings zum Streik aufgerufen. Der Aufruf gelte vom 30. Dezember, 0 Uhr bis zum 1. Jänner, 24 Uhr, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft am Freitagabend mit. Zunächst beziehe sich der Streikaufruf nur auf Germanwings. Wenn es nun aber seitens der Lufthansa kein Einlenken gebe, "dann werden wir während des Germanwings-Streiks sicherlich auch verkünden müssen, dass es bei den anderen Airlines Streiks gibt", sagte der Gewerkschaftvertreter in einem Video auf Youtube. Diese Streiks, die gegebenenfalls ab 2. Jänner folgen, würden dann massiver und länger werden.

Videostatement der Flugbegleiter-Gewerkschaft vom Freitagnachmittag. UFO e.V.

Die Lufthansa hat bereits im Vorfeld Kritik an der Streikankündigung geübt. "So kann man den Konflikt nicht lösen", sagte ein Konzernsprecher am Freitag. Die Auseinandersetzung zwischen der Kabinengewerkschaft und der Lufthansa tobt bereits seit Monaten.

Flugausfälle schon im November



In dem Konflikt hat es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Dabei waren im November rund 1.500 Flüge mit rund 200.000 betroffenen Passagieren ausgefallen.

Um die Weihnachtsfeiertage kam es zu einem erneuten Schlichtungsversuch. Die beiden Vermittler – der frühere Chef der deutschen Arbeitsagentur, Frank-Jürgen Weise, und der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) – hatten die zerstrittenen Tarifparteien zu einem weiteren Schlichtungsvorgespräch eingeladen. Die Gewerkschaft teilte ihren Mitglieder allerdings mit, dass diese Schlichtung erfolglos verlaufen sei. Die Gewerkschaft verlangt unter anderem eine Rücknahme von Kündigungen sowie eine Aufarbeitung des heftigen Konflikts der vergangenen Monate. (Reuters, APA, 27.12. 2019)