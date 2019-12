Die Ausschüttungen der Firmen an ihre Aktionäre sind recht erfrischend. Foto: APA/Roland Schlager

Wien – In den vergangenen Monaten haben sich die Signale zwar verdeutlicht, dass die Konjunktur zu schwächeln beginnt. Doch die heimische Unternehmenslandschaft ist für eine Flaute gut gerüstet, zeigt ein Blick in die Bilanzen. Die Arbeiterkammer hat für das "Unternehmensradar" 800 Jahresabschlüsse großer operativer Kapitalgesellschaften unter die Lupe genommen und festgestellt, dass die analysierten Gesellschaften in den Jahren 2016 bis 2018 eine "hervorragende wirtschaftliche Entwicklung" gezeigt haben.

Hohe Gewinne

Die Unternehmen erweisen sich demnach als besonders ertragsstark, rentabel und für den einsetzenden Konjunkturabschwung – aber auch generell für Krisensituationen – gut gerüstet. Positiv hervorgehoben wird, dass in den vergangenen zwei Jahren auch wieder in größerem Ausmaß investiert wurde. Auch die Steuerleistung – gemessen am Umsatz – bleibt auf niedrigem Niveau, sodass sich aus Standortsicht keine triftigen Gründe erkennen lassen, um beim Steuerwettbewerb nach unten mitzumachen, heißt es in der AK-Erhebung. Die Details: