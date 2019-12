Die USA hatten die Regierung in Bagdad vor wenigen Wochen zum besseren Schutz der Anlagen aufgefordert. (Archivbild von der Militärbasis Balad) Foto: AP/Khalid Mohammed

Bagdad/Washington – Bei einem Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt in der nordirakischen Stadt Kirkuk ist am Freitag ein US-Bürger getötet worden. Mehrere irakische und US-Soldaten seien verletzt worden, teilte die von den USA angeführte internationale Koalition zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit. Bei dem Getöteten handelt es sich demnach um einen US-Subunternehmer.

Seit Ende Oktober wurden im Irak mehrere Raketenangriffe auf Anlagen verübt, auf denen US-Soldaten oder US-Diplomaten stationiert sind. Niemand bekannte sich zu den Attacken, doch machen die USA proiranische Milizen dafür verantwortlich. Der Iran übt großen Einfluss im Irak aus.

US-Verteidigungsminister Mark Esper hatte die Regierung in Bagdad vor wenigen Wochen zum besseren Schutz der Anlagen aufgefordert. Er rief den scheidenden irakischen Ministerpräsidenten Adel Abdel Mahdi dazu auf, "proaktive Maßnahmen" zu treffen, um weitere Angriffe zu verhindern. (APA/AFP, 28.12.2019)