In 15 Partien ungeschlagen – Norweger hält nun die drei wichtigsten WM-Titel im Schach

Er kann's einfach. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix via AP

Moskau – Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat zum dritten Mal den WM-Titel im Schnellschach gewonnen. Der 29-jährige Norweger blieb in Moskau in allen 15 Partien ungeschlagen und lag mit 11,5 Punkten einen Zähler vor den ärgsten Verfolgern. Bereits 2014 und 2015 hatte er bei der Schnellschach-WM triumphiert. Die Bedenkzeit der Partien lag bei 15 Minuten plus zehn Sekunden pro gespieltem Zug je Spieler.

Damit hält Carlsen zumindest vorübergehend die drei wichtigsten WM-Titel im Schach. Im November 2018 hatte er das WM-Duell mit klassischer Bedenkzeit gegen Fabiano Caruana (USA) gewonnen. Dazu verteidigt er ab Sonntag ebenfalls in Moskau seinen im vergangenen Jahr errungenen Titel im Blitzschach. Dort beträgt die Bedenkzeit drei Minuten plus zwei Sekunden pro gespieltem Zug. (sid, 28.12.2019)