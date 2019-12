Der Bundeskongress der Grünen dürfte am Sonntag, den 5. Jänner, über den Koalitionspakt abstimmen. Am 7. Jänner soll die Regierung angelobt werden

Die Einigung zwischen ÖVP und Grünen ist in Griffweite. Schon am Donnerstag nach dem Jahreswechsel wollen Sebastian Kurz und Werner Kogler gemäß STANDARD-Informationen die türkis-grüne Koalition der Öffentlichkeit vorstellen. Eine Woche später ist dann mit der Angelobung zu rechnen. Foto: APA/ Hochmuth

Wien – Nach einer langen Verhandlungsrunde im Winterpalais in Wien am Samstag, die offenbar erfolgreich war, dürfte die Angelobung der Regierung zwischen ÖVP und Grünen so gut wie fix sein. Dem STANDARD liegen Informationen zum Koalitions-Fahrplan aus Verhandlerkreisen vor, die allerdings von den Parteien medial noch nicht kommentiert werden. Demnach wollen die Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler bereits kommenden Donnerstag an die Öffentlichkeit treten und dort den Abschluss der Gespräche verkünden sowie die künftige Regierung vorstellen. Auch die "Kleine Zeitung" veröffentlichte am Samstagabend einen Bericht mit gleichlautenden Informationen.

Mit der Angelobung der ersten türkis-grünen Koalition in der österreichischen Geschichte dürfte es demnach – wenn der Plan hält – sehr schnell gehen. Bei der ÖVP liegt die Entscheidung ohnehin alleine in den Händen von Parteiobmann Kurz.

Bundeskongress am ersten Jännerwochenende

Bei den Grünen sehen die Parteistatuten hingegen vor, dass der Bundeskongress über den fertigen Koalitionspakt sowie die grüne Ministerliste abstimmen muss. Da dieses Gremium aus rund 300 Delegierten besteht, die an einem Ort zu versammeln sind, muss der Bundeskongress mindestens eine Woche im Voraus einberufen werden. Als Termine kommen aus praktischen Gründen nur die Wochenenden in Frage. Damit der Bundeskongress am ersten Jännerwochenende stattfinden kann, müssen die Einladungen an die Delegierten folglich spätestens diesen Sonntag ausgeschickt werden. Nach STANDARD-Informationen soll dies auch in Kürze so geschehen. Offiziell wollen sich die Grünen auf Anfrage allerdings noch nicht zu diesem Vorhaben äußern.

Wenn – was nahezu fix ist– der grüne Bundeskongress dem Koalitionsvertrag mit der ÖVP zustimmt, ist nur noch die Angelobung der Regierung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen notwendig. Diese ist für Dienstag, den 7. Jänner, avisiert. (Theo Anders, Fabian Schmid, Michael Völker, 28.12. 2019)