Kein höherer Alkoholgehalt als ein Stamperl irischer Whiskey: Apfelsaft. Foto: APA/dpa/Julian Stratenschulte

Die Bundesregierung ist mittlerweile auf unterschiedlichsten Kanälen auf sozialen Medien vertreten. Mit dabei auch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, das mit seinen Beiträgen auch Wissen auf unterhaltsame Weise transportieren möchte.

So auch aktuell mit einem Beitrag über Apfelsaft und Likör: Darin heißt es, ein Glas Apfelsaft würde mehr Alkohol enthalten als ein Stamperl Likör. In dem Text zu einer zugehörigen Grafik schreibt das Social-Media-Team: "Apfelsaft hat je nach Sorte (aus Konzentrat, natürtrüb, etc.) 0,1 bis 0,5 Vol % Alkohol, was bei einem Glas (250 ml) in etwa der Alkoholmenge eines 4cl-Stamperl Likör (wie Baileys) entspricht".

Der mittlerweile entfernte Beitrag. Foto: screenshot

Verrechnet

Wie Nutzer prompt hinweisen, habe man sich hier allerdings wohl grob verrechnet: So würde ein Apfelsaft mit einem Alkoholgehalt von 0,5 Volumenprozent demnach 1,25 Milliliter Alkohol enthalten. Ein Stamperl Baileys, mit 17 Volumenprozent, enthalte hingegen 6,8 Milliliter, erklärt ein User.

Beitrag entfernt

Nun spotten Nutzer über den Irrtum: "Na dann bestell ich meinen Kindern im Restaurant jetzt Stamperl Baileys anstatt ihrem Apfelsaft, weils gesünder ist", schreibt ein User etwa sarkastisch. Ein weiterer will – in Anlehnung an einen kuriosen Versprecher der nicht amtsführenden Wiener Stadträtin Ursula Stenzel – wissen, wieviel das denn "in Gigabyte" wären. Der Fehler dürfte nach mehreren Hinweisen wohl aufgefallen sein, da der Beitrag des Bildungsministeriums nunmehr entfernt wurde. (red, 29.12.2019)