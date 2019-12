Christina Koch im September 2019. Foto: Nasa

Die US-Astronautin Christina Koch hat den Rekord für den längsten Weltraum-Aufenthalt einer Frau gebrochen. Koch, die am 15. März 2019 auf der Internationalen Raumstation ISS ankam, sei inzwischen seit 289 Tagen im All, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Damit habe sie den bisherigen Rekord der ehemaligen Astronautin Peggy Whitson, die 288 Tage am Stück im All verbrachte, gebrochen.

"Das ist eine wunderbare Sache für die Wissenschaft", sagte Koch von der ISS aus dem US-Nachrichtensender "CNN". "Wir sehen einen neuen Aspekt davon, wie der menschliche Körper über lange Zeit von der Schwerelosigkeit beeinflusst wird, und das ist sehr wichtig für unsere geplanten zukünftigen Raumfahrtaktivitäten zum Mond und zum Mars."

Rekordhalter Poljakow

Im Februar soll Koch zur Erde zurückkehren – nach insgesamt 328 Tagen im All. Dann war nur der Nasa-Astronaut Scott Kelly mit 340 Tagen länger am Stück im Weltraum. An den absoluten Rekorden wird mit Kochs Mission allerdings nicht gekratzt: Der Russe Michail Kornijenko und der Amerikaner Scott Kelly verbrachten ab Ende März 2015 jeweils 340 Tage an Bord der ISS.

Und noch vor ihnen liegen vier Kosmonauten aus Russland respektive der Sowjetunion, die zwischen 1987 und 1995 jeweils ein Jahr oder länger im Orbit waren – damals noch an Bord der legendären Station Mir. Mit Abstand die Nummer 1 bleibt Waleri Poljakow, der 1995 erst nach 438 Tagen zur Erde zurückkehrte. (red, APA, 29.12.2019)