Mikaela Shiffrin steht kurz davor beim Rennwochenende in Lienz alles abzuräumen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Lienz – Auch im dritten Saison-Slalom der alpinen Ski-Damen liegt Weltcup-Leaderin Mikaela Shiffrin auf Erfolgskurs. Am Tag nach ihrem Riesentorlauf-Sieg in Lienz dominierte die US-Amerikanerin am Sonntag den ersten Durchgang des Slaloms in Osttirol, war in 54,54 Sekunden Schnellste vor der Slowakin Petra Vlhova (+0,26 Sek.) und Nina Haver-Löseth aus Norwegen (0,70).

Gut im Rennen liegt auch die viertplatzierte Österreicherin Katharina Liensberger (0,76), die nach Rang drei im Samstag-RTL neuerlich nach dem Stockerl greift. Wesentlich größer ist nach 30 Läuferinnen bereits der Abstand von Katharina Gallhuber (1,37/10.) und Katharina Truppe (1,43/11.).

Damen-Slalom in Lienz – Stand nach dem ersten Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 54,54

2. Petra Vlhova (SVK) 54,80 +0,26

3. Nina Haver-Löseth (NOR) 55,24 +0,70

4. Katharina Liensberger (AUT) 55,30 +0,76

5. Laurence St-Germain (CAN) 55,51 +0,97

6. Lena Dürr (GER) 55,53 +0,99

7. Wendy Holdener (SUI) 55,66 +1,12

8. Michelle Gisin (SUI) 55,75 +1,21

9. Christina Ackermann (GER) 55,86 +1,32

10. Katharina Gallhuber (AUT) 55,91 +1,37

11. Katharina Truppe (AUT) 55,97 +1,43

12. Aline Danioth (SUI) 55,98 +1,44