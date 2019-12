18-jähriges Vorarlberger Toptalent in OHL nicht aufzuhalten

Marco Rossi wird wohl bald in der NHL spielen. Foto: STANDARD/Stiplovsek

Ottawa – Marco Rossi hat sich im ersten Spiel nach der Weihnachtspause in der kanadischen Eishockey-Juniorenliga OHL in die Top 3 der Scorerwertung geschossen. Der 18-jährige Vorarlberger erzielte am Samstag beim 7:2-Sieg der Ottawa 67ers gegen die Kingston Frontenacs zwei Tore und bereitete einen Treffer vor.

Der Center hält nach 25 Spielen bei 59 Punkten (so wie Connor McMichael), nur Arthur Kaliyev liegt mit 62 Punkten (bei acht Spielen mehr) noch vor Rossi. Mit durchschnittlich 2,36 Punkten pro Spiel ist der Vorarlberger klar die Nummer eins der Ontario Hockey League, auch bei den Assists (39) und in der Plus/Minus-Wertung (+37/bei Toren bzw. Gegentoren auf dem Eis) ist Rossi die Nummer eins.

In der Tabelle liegen die 67ers mit einem Punkt Rückstand auf die Peterborough Petes (mit David Maier) auf Rang zwei und könnten mit einem Heimsieg im Schlager am (heutigen) Sonntag die Tabellenspitze übernehmen. (APA, 29.12.2019)

