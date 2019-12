Eine der wohl bekanntesten Torrent-Plattformen: The Pirate Bay. Foto: standard/proschofsky

Zumindest ein letztes Mal ist es wieder so: "Game of Thrones" ist die Serie, die 2018 am meisten durch Torrents heruntergeladen wurde. Millionenfach luden auch heuer Nutzer pro Woche neue Folgen des Kulthits herunter. Dieser ist so populär, dass die Besuche auf Piraterieseiten zu den Zeiten der Ausstrahlung auffällig in die Höhe geschnellt sind.

Letzte Staffel

Sieben Jahre infolge hielt sie damit den ersten Platz in der Statistik. Mit der Publikation der letzten Staffel dürfte es also nächstes Jahr erstmals anders aussehen. Ein möglicher Mitstreiter, der "Game of Thrones" ablösen könnte, ist etwa Disneys neue "Star Wars"-Serie "The Mandalorian". Die Serie, die mit dem Start des Streaming-Diensts Disney+ veröffentlicht wurde, ist die am drittmeisten mit Torrents geladene Serie – wohl auch, weil Disney sein Streamingangebot in vielen Ländern, darunter Österreich, erst im Frühjahr kommenden Jahres zur Verfügung stellen wird.

Ebenfalls bei Piraten populär war die Miniserie "Chernobyl", für die es kommendes Jahr keine Fortsetzung geben wird. Zudem luden Nutzer vielfach Inhalte der Comedy-Serie "Big Bang Theory" herunter. An fünfter Stelle findet sich die kanadisch-irische Produktion "Vikings". Eine Auflistung:

Game of Thrones Chernobyl The Mandalorian The Big Bang Theory Vikings The Walking Dead The Flash Rick and Morty Supergirl

Arrow

(red, 29.12.2019)