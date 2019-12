Ein neues Gerät hatte sich selbstständig gemacht und sorgte in einem US-Haushalt für Verwirrung

Im Normalfall kein Einbrecher: Staubsaugerroboter. Foto: APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT

Ein Paar aus dem US-Bundesstaat North Carolina war gerade dabei, im gemeinsamen Zimmer einen Film zu sehen, als es merkwürdige Geräusche aus dem Erdgeschoss hörte. Der Mann verständigte die Polizei und bewaffnete sich. In einem Facebook-Posting erklärt er, er sei jederzeit bereit gewesen, zu "tun, was ich tun muss", falls der Einbrecher in das Zimmer seiner zweijährigen Tochter eindringen sollte.

Staubsaugerroboter fuhr gegen Wand

Wenige Minuten später seien die Behörden vor Ort gewesen – und nach einiger Suche wurde der Vater aus dem Schlafzimmer heruntergebeten. Dort lautete die einzige Frage, ob der eingeschaltete Staubsaugerroboter seiner Familie gehöre. Offenbar hatte dieser über Nacht selbstständig gemacht – und verirrte sich im Flur, wo er mehrfach gegen die Wand fuhr. Das hatte jene Geräusche zur Folge, die das Paar für einen Einbrecher hielt.

Humor

Während die beiden Anrufer laut eigenen Angaben peinlich berührt sind, seien sie der Polizei für ihre rasche Reaktion dankbar. Der Vorfall habe sie dazu veranlasst, ihren Roboter "Harry" zu benennen, nach dem gleichnamigen Charakter des Films "Kevin – Allein in New York". Nach dem Vorfall bedankten sich auch die Behörden für den humorvollen Umgang der Familie mit der Situation – und teilten den Facebook-Beitrag des Paars. (red, 29.12.2019)