Jenny und ihre Freundin Cecilia planen einen Bankraub., da muss auch ein falscher Bart her. Wer würde die zwei gutbürgerlichen Damen verdächtigen? Foto: arte

Da haben sie ihr Leben lang geschuftet, sich nie etwas zuschulden kommen lassen, waren immer für andere da, und dann das. Die Ärztin Cecilia (Sissela Kyle) und die Lehrerin Jenny (Lotta Tejle) stehen kurz vor der Pension und finanziell vor dem Nichts. Cecilia hat in chinesische Aktien investiert und nach einem Börsencrash alles verloren. Und Jenny steigt bei der Scheidung ganz schlecht aus.

Was tun? Verzweifeln und sich gegenseitig anjammern ist nicht ihr Ding. Und das ist gut so. Denn die sechsteilige Miniserie Nur ein Bankraub (Arte zeigt alle Folgen am Montag ab 23.35 Uhr und in der Mediathek) ist eine Mordsgaudi. Die beiden älteren Damen beschließen, eine Bank zu überfallen. Den Tipp bekommen sie von Cecilias sterbenskrankem Patienten Stellan. Der kennt sich aus, die Nummer sei absolut sicher, verspricht er. Auch weil Cecilia und Jenny so unauffällig aussehen und ihnen niemand eine kriminelle Tat zutraut.

Die Geschichte basiert auf dem Roman Enkelstöten des Schweden Tomas Arvidsson, darin wurden zwei honorige Männer zu Bankräubern. In Nur ein Bankraub dürfen die Damen ran an die Kohle, die Heldinnen holen sich, was ihnen zusteht. Den Männern bleiben mickrige Nebenrollen. (Astrid Ebenführer, 30.12.2019)