19.25 KLIMAWANDEL

Klimahelden – Wie wir die Welt noch retten können Anders essen, bauen oder produzieren: Große Veränderungen sind nötig, um den Klimawandel noch zu stoppen. Allein können Visionäre das Problem zwar nicht lösen, aber sie zwingen Verbraucher, Politik und Wirtschaft zum Umdenken. Die Sendung zeigt Menschen, die sich gegen den Klimawandel engagieren. Bis 20.15, ZDF

19.40 REPORTAGE

Re: Ein Riesling aus Norwegen – Weinbau im Klimawandel Die Klimazonen für die Rebpflanzen wandern nach Norden, während die Winzer in Südeuropa um ihre Existenz fürchten. So hofft Anne Engrav in Norwegen auf die erste erfolgreiche Lese. Bis 20.15, Arte

20.15 PAARBEZIEHUNG

Die Wunderübung (Ö 2018, Michael Kreihsl) Joanas und Valentins Beziehung steckt in einer tiefen Krise, wegen gegenseitiger Vorwürfe, unendlicher Konfliktthemen und nicht verarbeiteter Kränkungen besuchen sie eine Probestunde bei einem Paartherapeuten. Mit Aglaia Szyszkowitz und Devid Striesow als streitbares Paar, Erwin Steinhauer spielt den Therapeuten. Drehbuchvorlage war Daniel Glattauers gleichnamiges Theaterstück. Bis 21.45, ORF 2

Foto: ORF/Allegro Film/Petro Domenigg

20.15 LIEBE MIT HINDERNISSEN

Ich war eine männliche Kriegsbraut (I Was a Male War Bride, USA 1949, Howard Hawks) Während einer Dienstreise durch das besetzte Nachkriegsdeutschland verlieben sich der französische Captain Henri Rochard und die amerikanische Offizierin Catherine Gates. Nach ihrer Hochzeit setzt dann Bürokratie ein. Catherine wird in die USA beordert, und Henri soll als Kriegsbraut mitkommen. Screwball-Klassiker über eine französisch-amerikanische Liebe in Nachkriegsdeutschland. Mit Cary Grant und Ann Sheridan. Bis 21.55, Arte

20.15 RÜCKBLICK

Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2019 Gerald Fleischhacker präsentiert im Wiener Odeon den satirischen Jahresrückblick. Aida Loos, Nadja Maleh, An dreas Vitásek, Alex Kristan, Christof Spörk, Gery Seidl und Klaus Eckel helfen mit. Zu sehen gibt es auch filmische Neuinterpretationen des Ibiza-Videos. Bis 22.10, ORF 1

23.35 KRIMINESERINNEN

Nur ein Bankraub (1–6) Die Freundinnen Jenny und Cecilia leben ein unauffälliges und redliches Leben. Als sie kurz vor dem Ruhestand in finanzielle Schwierigkeiten geraten, macht einer von Cecilias Patienten den beiden einen verwegenen Vorschlag. Skurrile sechsteilige Serie von Felix Herngren, nach einem Roman von Tomas Arvidsson. Bis 4.10, Arte

Foto: arte