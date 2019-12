Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) geraten mitten in gefährliche Verflechtungen von Politik, Wirtschaft und Justiz

"Wenn die Informationen stimmen ist etwas Unglaubliches am Laufen", sagt Anne Gerling (Antje Traue) in ihr Aufnahmegerät. Kurze Zeit später ist sie nicht mehr am Leben. Die erfolgreiche Aufdeckerjournalistin wird nach einem Autounfall tot aufgefunden, Genickbruch. Schon bald ist klar, dass es sich um Mord handelt. Die Kommissare Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) übernehmen die Ermittlungen im aktuellen "Polizeiruf 110" mit dem Titel "Tod einer Journalistin", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD.