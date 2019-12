Drei Mal dürfen Sie raten, wer das Tor verschuldet hat. Foto: REUTERS/Eddie Keogh

London – Der FC Arsenal hat im Londoner Derby gegen den FC Chelsea einen Sieg in der Schlussphase aus der Hand gegeben und sogar noch eine Niederlage kassiert. Die Gunners verloren trotz langer Führung 1:2 (1:0), Arsenals neuer Teammanager Mikel Arteta wartet damit auch nach dem zweiten Spiel auf seinen ersten Sieg.

Pierre-Emerick Aubameyang schoss Arsenal in der 13. Minute in Führung, danach kamen die Gastgeber aber kaum mehr zu nennenswerten Chancen. In der Schlussphase flog Leno an einer Freistoßflanke vorbei, Jorginho hielt den Fuß zum Ausgleich hin (83.). Vier Minuten später traf Tammy Abraham zum Sieg für Chelsea.

Arsenal liegt mit 24 Punkten nur noch auf Platz zwölf, der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt sechs Zähler. Chelsea ist Vierter. (sid, red, 29.12.2019)