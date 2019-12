Die Verteilung der Ressorts ist so gut wie fertig verhandelt, auch viele Personalfragen dürften schon geklärt sein

Im Großen und Ganzen steht die Aufteilung der Ressorts zwischen Türkis und Grün: Sie folgt der Logik, dass die Parteien für jene Themen zuständig sind, die für ihre Wähler entscheidend waren. Die besonders mächtigen Ressorts fallen dabei der Volkspartei zu – wenn alles so bleibt, wie es ist. Denn in den kommenden Tagen arbeiten die Verhandler noch am "Feinschliff". Das bedeutet: Fix ist nix. Zumindest bis zur Angelobung der neuen Bundesregierung.

Sebastian Kurz wird wieder Kanzler. Foto: APA/HANS PUNZ

Bundeskanzler

Fixstarter unter Türkis-Grün ist Sebastian Kurz als Regierungschef. Er übernimmt auch wichtige Aufgaben zur Repräsentation der Republik. Als Kanzleramtsministerin könnte ihm Karoline Edtstadler, jetzt im EU-Parlament, den Rücken freihalten und sich um Europa kümmern.

Werner Kogler ist der logische Kandidat für das Vizekanzleramt. Foto: reuters / leonhard foeger

Vizekanzler

Als höchstwahrscheinlich, wenn auch nicht fix gilt Grünen-Chef Werner Kogler in der Rolle des Vizekanzlers als Sebastian Kurz’ Visavis. So wie sein indirekter Vorgänger Heinz-Christian Strache könnte auch er die Agenden von Sport und öffentlichem Dienst übernehmen.

Karl Nehammer soll das Innenministerium übernehmen. Foto: heribert corn

Inneres

Die Rückeroberung des Innenministeriums war nach der Ära Herbert Kickls (FPÖ) eines der wichtigsten Anliegen der ÖVP. Mit Karl Nehammer soll ein Politiker aus dem Herzen der Volkspartei in der Herrengasse einziehen. Dort arbeitete schon seine Ehefrau Katharina: Sie war im Kabinett von Kickls Vorgänger Wolfgang Sobotka (ÖVP) tätig. Sie wechselte mit ihm ins Parlament.

Leonore Gewessler steigt zur Umweltministerin auf. Foto: andy urban

Infrastruktur, Umwelt und Verkehr

Für die Grünen das zentrale Ressort: Von hier aus sollen die Maßnahmen gegen den Klimawandel koordiniert werden. Zur Infrastruktur kommen Umwelt, Verkehr und Energie. Als Ressortchefin steht Leonore Gewessler fest. Die Politikwissenschafterin und Umweltaktivistin war Geschäftsführerin bei Global 2000, ehe sie für die Grünen auf dem zweiten Listenplatz kandidierte.

Gernot Blümel wird aller Wahrscheinlichkeit nach Finanzminister. Foto: regine hendrich

Finanzen

Mit dem Finanzministerium behält die Volkspartei ein weiteres wichtiges Ministerium, wird dort doch der gesamte Staatshaushalt geführt. Wahrscheinlichster Kandidat für seine Leitung ist Gernot Blümel. Er gilt als enger Vertrauter von Kurz und ist Chef der Wiener Landespartei. Damit hat er im Herbst 2020 auch die Wiener Landtagswahl zu schlagen.

Eva Blimlinger könnte Ministerin für Kunst und Kultur werden. Foto: heribert corn

Kunst und Kultur

Als eigenständiges Ressort wäre das eine Novität. Für die Grünen allerdings naheliegend: "Ziel aller grünen Politik ist die Schönheit", hieß es im Parteiprogramm. Als mögliche Ressortchefin wird Eva Blimlinger genannt. Die Historikerin war Rektorin der Akademie der bildenden Künste und vor ihrem Engagement bei den Grünen Präsidentin der Universitätenkonferenz.

Alexander Schallenberg werden gute Chancen auf das Außenministerium nachgesagt. Foto: apa / afp / kisbenck

Äußeres

Das Außenministerium wandert zurück in türkise Hände. Ob die Themen Integration und Europa dort angesiedelt bleiben, ist unklar. Alexander Schallenberg, aktueller Minister der Regierung Bierlein, könnte seinen Job behalten. Es kommt aber auch Ex-Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal infrage.

Die Niederösterreicherin Klaudia Tanner (r.) dürfte Verteidigungsministerin werden. Das dürfte auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (l.) freuen. Foto: NÖ Bauernbund/Erich Marschik

Landesverteidigung

Das beim Bundespräsidenten als Oberbefehlshaber beliebte, sonst aber weder bei ÖVP noch Grünen über viel Rückhalt verfügende Verteidigungsressort soll Klaudia Tanner übernehmen. Die niederösterreichische Bauernbund-Direktorin wird am Budgetplus für das marode Heer gemessen werden.

Rudolf Anschober gilt als grüner Kandidat für das Sozialministerium. Foto: apa / georg hochmuth

Soziales

Das Sozialministerium war jahrzehntelang in roter Hand, ehe es die ÖVP der FPÖ überließ. Nun sollen die Grünen Soziales und Gesundheit übernehmen. Als mögliche Ressortchefs werden der Oberösterreicher Rudolf Anschober und die Salzburgerin Astrid Rössler genannt. Die Agenden für Arbeit, die bisher hier gebündelt waren, sollen in das Wirtschaftsressort übersiedeln.

Elisabeth Köstinger soll dem um die Umweltagenden abgespeckten Landwirtschaftsministerium vorstehen. Foto: matthias cremer

Landwirtschaft

Während die Umweltagenden zu den Grünen wandern, bleibt das Thema Landwirtschaft bei der ÖVP, die in der Bauernschaft traditionell stark verankert ist. Logische Kandidatin für den Ministerinnenposten ist Elisabeth Köstinger, die den Job schon unter Türkis-Blau gemacht hat.

Heinz Faßmann könnte noch überredet werden, als Bildungsminister zurückzukehren. Foto: apa / fohringer

Bildung

Die Bildungspolitik war in den vergangenen Jahren konservativ geprägt, und das dürfte auch so bleiben. Ex-Minister Heinz Faßmann konnte offenbar überzeugt werden weiterzumachen. Möglich wäre eine grüne Staatssekretärin für Wissenschaft – infrage kommt dafür Sigrid Maurer.

Alma Zadić könnte Justizministerin werden. Foto: apa / hans punz

Justiz

Mit Alma Zadić wird das Justizministerium erstmals seit 2013 offenbar wieder von einer Politikerin besetzt werden. Zadić ist erst im Sommer von Peter Pilz zu den Grünen gewechselt. Möglich wäre auch der frühere Korruptionsstaatsanwalt Walter Geyer. Zadić wäre allerdings eine Ministerin mit Migrationshintergrund – und das für die Grünen ein wichtiges Symbol.

Margarete Schramböck steht ein Comeback als Wirtschaftsministerin bevor. Foto: apa / pfarrhofer

Wirtschaft

Als Fixstarterin in diesem Ressort gilt Margarete Schramböck, die das Amt unter Kanzler Kurz bereits innehatte und in den Verhandlungen stets an seiner Seite war. Das Ministerium für Wirtschaftsstandort und Digitalisierung, wie es derzeit heißt, soll mit den Arbeitsagenden aufgewertet werden. (Sebastian Fellner, Fabian Schmid, Conrad Seidl, Michael Völker, 29.12.2019)