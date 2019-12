Was erwartet Sie in den Medien 2020? Das neue Medienjahr, aufbereitet als Lexikon von A bis Z, von Antritt der Regierung bis Zentralbetriebsratswahl im ORF, und dazwischen viel, viel Programm. Das und noch mehr finden Sie in den Mediennews vom Wochenende.

Ausblick: Böhmermann, Picard, Masked Singer: Was 2020 in den Medien bringt – Disney+ kommt näher, die "Lindenstraße" endet und die "Liebesg'schichten" werden neu erzählt

Sonntagskrimi: Eine tote Aufdeckerjournalistin und ein neues Atomkraftwerk im neuen "Polizeiruf 110" – Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) geraten heute Abend in der ARD mitten in gefährliche Verflechtungen von Politik, Wirtschaft und Justiz

Umweltsau: WDR-Intendant entschuldigt sich für "verunglücktes Oma-Lied" – Ein Video mit dem Lied eines Kinderchors hatte am Samstag wegen der Zeile "Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau" für Empörung gesorgt

Switchlist: Mord im Orient-Express, Dennstein & Schwarz, Real Men oder Der Garten des Bösen – TV-Tipps für heute Abend.

Die Etat-Redaktion wünscht einen entspannten Sonntagabend, bis morgen!