In dieser Galerie: 2 Bilder Ryoyu Kobayashi war in Oberstdorf überragend. Foto: EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS Stefan Kraft sprang im ersten Durchgang unter schwierigen Bedingungen gut, beim zweiten Sprung patzte er bei der Landung. Foto: EPA/PHILIPP GUELLAND

Oberstdorf – Ryoyu Kobayashi tat am Sonntag den ersten Schritt zur Titelverteidigung bei der Vierschanzentournee. Der Japaner gewann in Oberstdorf die Auftaktkonkurrenz zur 68. Auflage mit Flügen auf 138 und 134 Meter. Der 23-Jährige aus Hachimantai auf Honshu gewann damit auch das fünfte Tourneespringen en suite. Rang zwei vor eigenem Publikum (27.000 Zuseher) holte der Deutsche Karl Geiger (135 und 134 m) vor Dawid Kubacki (132 und 133 m).

Der Pole holte Österreichs Hoffnung Stefan Kraft vom Podest, der nach 131 Metern und Platz drei im ersten Durchgang den zweiten Satz auf 132 Meter nicht sauber landen konnte. Der Salzburger sprach gar von einer "Saulandung. Das gab unnötige Abzüge." Gesamt liegt Kraft vor dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen 13,9 Zähler hinter Kobayashi.

Die Österreicher brachten in Oberstdorf zwei weitere Springer ins Spitzenfeld. Philipp Aschenwald bestätigte seine bisherigen Saisonleistungen mit Rang sechs (132,5 und 129,5 m), Michael Hayböck kam auf Rang 14 (129,5 und 127,5 m). Jan Hörl rundete das Ergebnis mit Rang 25 (123 und 126,5 m)

Zur Enttäuschung wurde der Auftakt seiner elften Vierschanzentournee für Gregor Schlierenzauer. Der zweimalige Gesamtsieger hatte sich nur mit Müh und Not qualifiziert, kam zu einem Duell mit Quali-Sieger Kraft, aber nur auf 121,5 Meter. Das reichte für den 29-jährigen, zweimaligen Oberstdorf-Sieger um 0,5 Punkte nicht für das Finale. "Der Sprung ist noch zuwenig gut", sagte der Rekordweltcupsieger. Gar nicht erst in den Bewerb geschafft hatte es Daniel Huber, in der Vorsaison als Gesamtneunter Österreichs Bester. (red, 29.12.2019)

Ergebnisse:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 305,1 (138,0/134,0)

2. Karl Geiger (GER) 295,9 (135,0/134,0)

3. Dawid Kubacki (POL) 294,7 (132,0/133,0)

4. Stefan Kraft (AUT) 291,2 (131,0/132,0)

5. Piotr Zyla (POL) 281,5 (132,0/129,0)

6. Philipp Aschenwald (AUT) 280,3 (132,5/129,5)

7. Yukiya Sato (JPN) 280,1 (129,5/132,0)

8. Robert Johansson (NOR) 279,8 (134,0/130,5)

9. Domen Prevc (SLO) 279,5 (129,5/134,0)

10. Marius Lindvik (NOR) 278,5 (139,0/124,5)

11. Markus Eisenbichler (GER) 277,8 (134,0/123,5)

12. Pius Paschke (GER) 277,4 (132,5/132,5)

13. Stephan Leyhe (GER) 276,6 (124,0/133,0)

14. Michael Hayböck (AUT) 272,8 (129,5/127,5)

15. Johann Andre Forfang (NOR) 272,5 (136,0/122,0)

16. Simon Ammann (SUI) 270,0 (132,0/128,0)

17. Anze Lanisek (SLO) 269,5 (125,0/134,0)

18. Daiki Ito (JPN) 267,3 (132,0/127,0)

19. Kamil Stoch (POL) 267,0 (124,5/130,5)

20. Constantin Schmid (GER) 266,2 (127,0/126,0)

21. Peter Prevc (SLO) 265,3 (127,0/135,0)

22. Jewgenij Klimow (RUS) 265,0 (122,5/131,0)

23. Junshiro Kobayashi (JPN) 264,1 (128,5/125,5)

24. Timi Zajc (SLO) 262,0 (123,0/129,0)

25. Jan Hörl (AUT) 253,3 (123,0/126,5)

26. Roman Koudelka (CZE) 247,7 (125,5/122,0)

27. Luca Roth (GER) 242,4 (124,0/119,5)

28. Maciej Kot (POL) 235,8 (124,5/114,0)

29. Moritz Bär (GER) 229,4 (121,5/118,5)

30. Stefan Hula (POL) 220,8 (113,5/124,5)

Weiter:

31. Gregor Schlierenzauer (AUT) 124,5 (121,5)

Weltcup-Gesamtwertung nach dem Tournee-Auftakt in Oberstdorf:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 540

2. Karl Geiger (GER) 427

3. Stefan Kraft (AUT) 419

4. Philipp Aschenwald (AUT) 312

5. Kamil Stoch (POL) 287

6. Daniel-Andre Tande (NOR) 273

7. Peter Prevc (SLO) 227

8. Anze Lanisek (SLO) 220

9. Yukiya Sato (JPN) 214

10. Marius Lindvik (NOR) 209

11. Dawid Kubacki (POL) 204

12. Robert Johansson (NOR) 176

13. Jan Hörl (AUT) 168

14. Johann Andre Forfang (NOR) 167

15. Daniel Huber (AUT) 162

Weiter:

19. Gregor Schlierenzauer (AUT) 107

26. Michael Hayböck (AUT) 61