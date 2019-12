Ein Schütze eröffnete in einer texanischen Kirche das Feuer. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Stewart F.

White Settlement – Abermals kam es zu einem tödlichen Schusswaffenangriff in den USA. Mindestens zwei Menschen kamen am Sonntag ums Leben, nachdem ein Mann in einer Kirche in White Settlement im US-Bundesstaat Texas während der Kommunion das Feuer eröffnet hat. Drei weitere Personen wurden offenbar verletzt und befinden sich in kritischem Zustand. US-Medienberichten zufolge soll es sich bei einem der Verletzten um den Schützen handeln.

Eines der Opfer starb noch am Angriffsort, das zweite am Weg ins Krankenhaus, sagte eine Sprecherin des lokalen Krankenhauses. Der Angriff soll "New York Daily News" zufolge live auf Youtube gestreamt worden sein.

(red, 29.12.2019)