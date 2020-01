Ist es das von Ihnen erhoffte Ergebnis der Verhandlungen? Foto: APA/HANS PUNZ

Ganz fix ist es zwar noch nicht, doch es wurde in diesen Tagen sehr konkret in Sachen Koalition. Die Verteilung der Ressorts zwischen der ÖVP und den Grünen ist so gut wie fertig ausverhandelt, ein Name wurde von Sebastian Kurz bereits bestätigt: Susanne Raab wird das neu geschaffene Integrationsministerium führen.

Innen-, Finanz-, Außen-, Verteidigungs-, Bildungs-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsministerium gehen an die ÖVP – mit den jeweils kolportierten Ministern Karl Nehammer, Gernot Blümel, Alexander Schallenberg, Heinz Faßmann, Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck. An die Grünen sollen die Ministerien für Infrastruktur, Umwelt und Verkehr, Kunst und Kultur, Soziales, Justiz und Sport gehen – hier stehen für die Ministerposten die Namen Leonore Gewessler, Eva Blimlinger, Rudolf Anschober oder Astrid Rössler und Alma Zadić im Raum. Sebastian Kurz wird wieder Bundeskanzler, Werner Kogler dürfte Vizekanzler werden und wie sein Vorgänger das Ministerium für öffentlichen Dienst und Sport übernehmen. Am sogenannten Feinschliff wird in den kommenden Tagen aber noch gearbeitet.

Stimmen aus dem Forum

Grundsätzlich gut findet dieser User die Aufteilung der Ressorts – Asyl- und Klimapolitik sind für ihn die drängendsten Themen, denen sich die Regierung widmen sollte:

Grundsätzlich einverstanden ist auch dieser User. Das Außenministerium hätte er aber lieber bei den Grünen gesehen:

Als glatte Fehlbesetzung für die Agenden Sport und öffentlicher Dienst sieht dieser User Werner Kogler:

Dringende Reformen wären gerade bei der Bildung notwendig, so dieser User. Daher ist er mit der Vergabe des Ministeriums an die ÖVP unzufrieden:

Für viel Kritik sorgte im Forum die Tatsache, dass Arbeitsmarktagenden fortan im Wirtschaftsministerium angesiedelt sein sollen:

Wie finden Sie die Verteilung der Ressorts?

Wie stehen Sie zu den kolportierten Ministerinnen und Ministern? Was erfüllt Sie mit Sorge, was gibt Grund zur Hoffnung? Welche Themen werden sich als die wichtigsten herausstellen? Teilen Sie Ihre Einschätzung im Forum! (aan, 31.12.2019)