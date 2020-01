Wasser bis zum Hals

Und das Wasser möge sich teilen! – So sprach die Provinzregierung. Und so geschah es auch. Seit 2016 können Besucher von Limburg in Flandern durch einen See radeln – und zwar ohne dass der Sattel dabei nass wird. Statt einer Brücke bauten die Belgier den Radweg einfach mitten ins Wasser hinein. Über eine Länge von 212 Metern kann 1,5 Meter unter der Wasseroberfläche und damit direkt auf Augenhöhe mit Enten und Schwänen geradelt werden.

Die Idee brachte Limburg nicht nur eine gute Platzierung bei der Bicycle Biennale ein, sondern schaffte es auch in die Liste der 100 großartigsten Orte des "Time Magazine".