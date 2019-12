In dieser Galerie: 2 Bilder Rackete hatte das Schiff in den italienischen Hafen geführt und wurde dafür verhaftet. Foto: imago images/Michael Trammer Im Jänner war die Sea-Watch noch vor Malta. Foto: AFP/FEDERICO SCOPPA

Rom – Das deutsche Rettungsschiff Sea-Watch 3, das Flüchtlinge in Seenot im Mittelmeer rettet, ist nach einer fast sechs Monate langen Beschlagnahmung wieder zu einem Einsatz aufgebrochen. Das Schiff habe am Montag den Hafen von Licata in Sizilien verlassen und sei auf dem Weg in die Such- und Rettungszone vor Libyen, teilte die Hilfsorganisation Sea-Watch mit.

Mit dem Schiff war die deutsche Kapitänin Carola Rackete mit 53 Migranten Ende Juni unerlaubt in einen italienischen Hafen gefahren. Sie wurde vorübergehend festgenommen und das Schiff wurde beschlagnahmt. Vor Weihnachten hatte ein Gericht die Beschlagnahmung aufgehoben. Das Schiff fährt mittlerweile unter deutscher Flagge. (APA, 30.12.2019)