Medienberichten zufolge kam es in der Nähe des Checkpoint Charlie zu einem Großeinsatz. Die Polizei konnte die Berichte nicht bestätigen

Rund um ein Café in der Nähe des Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins ist es am Montag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Foto: APA/AFP/JohnMacDougall

Am Montagnachmittag sind nach Polizeiangaben mehrere Schüsse im Zentrum Berlins in der Nähe des bei Touristen beliebten Checkpoint Charlie gefallen. "Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein unbekannter Verdächtiger in einem Geschäft mehrere Schüsse abgegeben", schrieb die Berliner Polizei auf Twitter. Eine knappe Viertelstunde später gab die Polizei Entwarnung: "Wir haben die Situation unter Kontrolle."

Dann widerrief die Polizei allerdings ihre Aussagen: "Nach Befragungen weiterer Zeugen und Begehung des gesamten Hauses in der Friedrichstraße haben sich die uns gemeldeten Schüsse bisher nicht bestätigt. Auch weitere Hinweise auf eine verdächtige Person liegen nicht vor." Die Polizei gehe der Sache nach. Es gibt keine Berichte über Verletzte.

Seit den Mittagsstunden ist der Bereich rund um die Kreuzung Friedrichstraße und Kochstraße abgesperrt. In einem "Tagesspiegel"-Artikel wurden Augenzeugen zitiert: Der Schauplatz befinde sich in der Nähe einer Starbucks-Filiale, an der Kreuzung seien Schüsse gefallen. Der öffentliche Nahverkehr wurde laut Verkehrsinformationszentrale angesichts des Vorfalls vorübergehend eingestellt. (red, 30.12.2019)