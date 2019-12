Medienberichten zufolge kam es in der Nähe des Checkpoint Charlie zu einem Großeinsatz nach einem Raubüberfall

Am Montagnachmittag sind nach Polizeiangaben mehrer Schüsse im Zentrum Berlins gefallen. "Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein unbekannter Verdächtiger in einem Geschäft mehrere Schüsse abgegeben haben", schrieb die Berliner Polizei auf Twitter.

Aktuell findet nahe dem Checkpoint Charlie ein großer Polizeieinsatz statt. Die Einsatzkräfte haben den Bereich rund um die Kreuzung Friedrichstraße und Kochstraße abgesperrt.

Laut "Tagesspiegel" handelt es sich bei dem Vorfall um einen Raubüberfall auf ein Café. In einem Artikel werden Augenzeugen zitiert: Schauplatz sei eine Starbucks-Filiale, an dieser Kreuzung seien Schüsse gefallen. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten beobachteten die oberen Stockwerke umliegender Häuser, so der "Tagesspiegel". Der öffentliche Nahverkehr wurde laut Verkehrsinformationszentrale angesichts des Vorfalls eingestellt.

Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar – sowie auch Motiv und Tathergang. (red, 30.12.2019)