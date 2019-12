5.00 MUSIKALISCH

Pop Around the Clock Schon traditionell widmet 3sat den letzten Tag im Jahr der Musik: zum Auftakt Josh Groban, Joni Mitchell, The Who oder The Cure, Metallica, Pink Floyd, Rolling Stones.

Um 18 Uhr sind dann Elvis, Sting, Ariana Grande, Coldplay, Marteria an der Reihe. Nach dem Jahreswechsel kann man unter anderem mit U2, Muse, INXS abhängen. Bis 6.45, 3sat

8.20 ANIMATION

Madagascar 2 (USA 2008, Eric Darnell, Tom McGrath) Die New Yorker Zootiere verlassen Madagaskar und landen nach einem Flugzeugabsturz in der afrikanischen Savanne. Die paradiesische Wildnis hält für die verwöhnten Individualisten neue Abenteuer bereit. We like to move it, move it ... Bis 9.35, ORF 1

20.15 KRIEGSSPIEL

Rambo I (First Blood, USA 1982, Ted Kotcheff) Ein ehemaliger Vietnamkämpfer wird aus nichtigem Anlass von der Polizei gejagt und liefert ihr einen blutigen Privatkrieg. Dreiviertelspannender Actionfilm, dessen Ansätze zur Aufarbeitung amerikanischer Vergangenheit sich in krasse Dummheit, Reaktion und unfreiwillige Komik wenden. Sylvester Stallone wurde dennoch Vorbild einer irritierten, weil heranwachsenden Generation. Ab 22.05 Uhr folgt Rambo II, ab 23.55 Uhr Rambo III. Bis 1.50, Puls 4

20.15 SILVESTERAUDIENZ

Wir sind Kaiser Zu Beginn hat Obersthofmeister Seyffenstein (Rudi Roubinek) den Sänger und Kabarettisten Viktor Gernot zur Belustigung Seiner Majestät Robert Heinrich I. (Robert Palfrader) geladen. Er verrät Geheimnisse aus der Zeit seiner Ausbildung, aber auch aus seinem Privatleben, muss aber bald wieder weg, da ein Kabarettauftritt mit Michael Niavarani im ORF auf dem Programm steht. Im zweiten Teil (ab 22.05 Uhr) leert dann Seine Majestät gemeinsam mit dem bayerischen Schauspieler Christian Tramitz eine Flasche Rotwein. Prosit! Bis 22.30, ORF 1

Foto: ORF/Hans Leitner

20.15 KRIEGSBEIL

Der Schuh des Manitu – Extra Large (D 2001, Michael Herbig) Western-Slapstick im Karl-May-Stil. Apachen-Häuptling Abahachi (Bully Herbig) nimmt beim Stamm der Schoschonen einen Kredit auf, um vom Ganoven Santa Maria (Sky du Mont) ein Lokal zu kaufen. Als sich herausstellt, dass Abahachi von Santa Maria übers Ohr gehaut wurde, kommt es zum Eklat. Dabei erschießt der Bösewicht den Sohn des Schoschonen-Häuptlings. Die Schoschonen schwören Rache. Eh lustig. Bis 22.00, ProSieben

22.15 LIEBLICH

Happy New Year (New Year’s Eve, USA 2011, Garry Marshall) Pretty Woman-Regisseur Garry Marshall hat eine Unzahl von Hollywoodstars zu Silvester in New York versammelt, um sie den Jahreswechsel begehen zu lassen. Mit von der Partie sind u. a.: Halle Berry, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Robert De Niro, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer, Hilary Swank, Til Schweiger. Bis 0.30, Sat1

22.30 ALLE JAHRE WIEDER

Ein echter Wiener geht nicht unter: Jahreswende Wie jedes Jahr feiert der ORF wieder mit Mundl Sackbauer und den Seinigen ins nächste Jahr. Ebenfalls gut abgehangen folgt danach ab 23.25 Uhr der Silvester-Klassiker Dinner for one, bevor Seine Majestät Robert Heinrich I. Schauspielerin Katharina Stemberger zuprostet. Um Punkt Mitternacht erklingt der Donau walzer. Happy New Year! Bis 0.10, ORF 1

Foto: ORF

00.45 GÖTTLICH

Das brandneue Testament (Le tout nouveau testament, BEL/F/LUX 2015, Jaco Van Dormael) Gott existiert, er lebt mit Frau und Tochter in Brüssel und ist ein Ungustl. Bis Tochter Ea seine sadistische Art satthat: Sie beschließt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Mit Benoît Poelvoorde, Catherine Deneuve. Bis 2.30, Arte