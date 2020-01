9.35 PROSIT

Neujahrskonzert Zur Einstimmung ein Porträt des Dirigenten Andris Nelsons sowie der alljährliche Blick hinter die Kulissen. Pünktlich um 11.15 Uhr hebt der Dirigent den Stab, und die Musiker spielen zum traditionellen Neujahrskonzert Strauß, Verdi und Wagner. Die Balletteinlagen kommen von den Beethoven-Gedenkstätten in Nussdorf und Heiligenstadt sowie aus dem Winterpalais des Prinzen Eugen. Im Pausenfilm verzaubert Georg Riha mit Beethovens Blätterwirbel. Ausgewählte Streicher- und Bläser-Ensembles der Wiener Philharmoniker musizieren in Beethovens Wohn- und Wirkungsstätten zwischen Baden, Gneixendorf und Wien. Wer das Livekonzert verschlafen hat, kann um 20.15 Uhr auf ORF 3 Versäumtes nachholen. Bis 13.40, ORF 2

In der Pause des Neujahrskonzerts schickt Georg Riha von Beethoven verfasste Notenblätter durch die Lüfte und die Jahrhunderte. Foto: orf, riha film

13.55 NOCH EIN RITUAL

Neujahrsspringen Andreas Goldberger und Martin Koch, Michael Roscher, Boris Jirka kommentieren aus Garmisch-Partenkirchen. Bis 16.00, ORF 1

18.15 NEUJAHR

Neujahrskonzert aus Venedig Myung-whun Chung dirigiert Orchester und Chor aus dem La Fenice. Die Solisten sind Francesca Dotto und Francesco Demuro.

Bis 19.20, Arte

19.47 BEGRÜSSUNG

Neujahrsansprache des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen spricht zum Volk. Bis 20.15, ORF 1 und ORF 2

20.15 FALSCHER SONNTAG

Tatort: Das Team (D 2020, Jan Georg Schütte) Ein Polizistenmörder versetzt die Wachebeamten in Angst und Schrecken. Was macht der Polizeipräsident? Er bildet eine Arbeitsgruppe, darunter sind die Dortmunder Kommissare Bönisch (Anna Schudt) und Faber (Jörg Hartmann) sowie Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempfer) aus Münster. Dazu kommen zwei Coaches (Charly Hübner und Bjarne Mädel), und fertig ist das Durcheinander. Regisseur Schütte gibt nur ein ungefähres Drehbuch vor. Der Großteil ist Improvi sation. Bis 21.45, ARD

21.15 WIE BEETHOVEN WAR

Klang der Stille (Copying Beethoven, USA 2006, Agnieszka Holland) Ludwig van Beethoven kommt 1824 mit der Fertig stellung seiner neunten Symphonie nicht voran. Krankheiten und die einsetzende Taubheit lassen ihn mit sich hadern. Eine junge Konservatoriumsstudentin soll ihm helfen. Eine ambitionierte Klassikhommage anlässlich des 250. Geburtstags von Beethoven mit den wunderbaren Schauspielern Ed Harris und Diane Krüger. Bis 22.55, 3sat

Poly Medien

0.05 FRÜH ÜBT SICH

Die Schwester der Königin (The Other Boleyn Girl, GB 2008, Justin Chadwick) Natalie Portman und Scarlett Johansson buhlen als die beiden Boleyn-Schwestern um die Gunst Heinrichs VIII. (Eric Bana). Dem Film geht es weniger um historische Ernsthaftigkeit denn um Ausstattung und Starglanz. In dieser Hinsicht: ein gelungenes Unterfangen. Bis 1.50, ZDF