Das neue Jahr beginnt, wie das alte endet: Mit einem Haufen Serien. Schon der Jänner hält unzählige Premieren und Fortsetzungen bereit. Die wichtigsten hier auf einen Blick:

Dracula

Das fängt ja gut an: BBC beauftragt Mark Gatiss und Steven Moffat mit einer Neuauflage der Blutsaugersaga. Was zu erwarten ist, lässt sich aus der Biografie der beiden Schöpfer erahnen: Gatiss schrieb die schwarzhumorige Serienfassung von Good Omens, Moffat ist Showrunner von Sherlock. Den Grafen dieser dreiteiligen, im wahrsten Sinne des Wortes packenden Miniserie spielt Claes Bang (The Affair). Man muss ihn nur hereinbitten. 4.1., Netflix

Messiah

Teufel und Heiland kommen gleich am selben Tag über die Serienfreunde: Auf Dracula folgt Messiah. Netflix erzählt in zehn Folgen die Geschichte eines charismatischen Anführers einer spirituellen Sekte. Al-Massih behauptet, er sei die Mensch gewordene Rückkehr von Jesus. Die CIA ist anderer Meinung: Ihnen ist dieser Jesus ein Teufel, die Geschichte droht sich zu wiederholen. Den Titelpart übernimmt Mehdi Dehbi. 1. 1., Netflix

The Outsider

Es soll Menschen geben, die nur den Namen Jason Bateman hören und schon wissen: Den – Pardon – die muss ich haben. Serie, nämlich. Nach Arrested Development und Ozark mischt der allseits beliebte Holly woodianer in einer mit Spannung erwarteten Stephen-King-Adaption mit: Ein Kind wurde ermordet, Bateman gilt als Hauptverdächtiger, Cynthia Erivo ist von seiner Unschuld überzeugt. Das ist aber längst nicht alles. 13.1., Sky

Grace and Frankie

Jane Fonda lässt sich gerade einmal pro Woche von der Polizei abführen. Kollegin Lily Tomlin zieht nach, bei ihr klickten beim Fire Drill Friday in Washington vergangenen Freitag erstmals die Handschellen. Ob die Umweltaktivistinnen angesichts ihres Engagements in Zukunft noch Zeit finden werden für ihre Serienscharmützel? Wir hoffen es sehr, allerdings nur, wenn die Schwächen der vierten Staffel überwunden werden können. 17.1., Netflix

Sex Education

Die Sorgen der Teenager sind Netflix wichtig. Besonders, weil es sich dabei um die wichtigste Sehergruppe der Streamingplattform handelt. Die Nöte des verklemmten Knaben Otis im Generationenkonflikt mit seiner schamlosen Mutter, einer Sexualtherapeutin, erfreuten die Jungen wie die Alten. Staffel zwei, wunderbare Jahre. Newcomerin Laurie Nunn hat Asa Butterfield und Gillian Anderson perfekt in Szene gesetzt. 17.1., Netflix

Curb Your Enthusiasm

Der göttlichste Grantscherm des Serienuniversums hat es wieder getan. Am 19. Jänner geht Larry David in die zehnte (!) Staffel – zunächst in den USA auf HBO. Ein Start hierzulande bei Sky wurde noch nicht kommuniziert. Den gibt es hingegen schon für The Deuce: David Simons vibrierendes Por trät der New Yorker Pornoszene in den 1970er-Jahren mit James Franco und Maggie Gyllenhaal endet mit der dritten Staffel. 20. 1., HBO

Star Trek: Picard

Darauf freuen sich viele: wenn Patrick Stewart als Jean-Luc Picard das Steuer der Enterprise wieder übernimmt. Wir schreiben das Jahr 2399. Einige der alten Crewmitglieder sind wieder an Bord. Über den Inhalt herrscht großes Rätselraten, aber so viel ist sicher: Admiral Picard hat eine Mission: "Ich wurde von meiner Vergangenheit verfolgt, aber jetzt habe ich eine Mission. Ich werde tun, was getan werden muss." 24. 1., Amazon Prime Video

Babylon Berlin

Mordalarm im Filmstudio Babelsberg. Eine Schauspielerin wurde umgebracht, Gereon Rath kommt wieder zum Einsatz, und wieder ist es einer, der ihm alles abverlangen wird. Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries setzen das Berlin der 20er-Jahre wieder schillernd in Szene. Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Matthias Brandt, Lars Eidinger, Hannah Herzsprung und Karl Markovics tanzen in den Abgrund. 24.1., Sky

Next in Fashion

Das Queer Eye-Imperium von Netflix bekommt im Jänner 2020 Zuwachs, und es klingt gut! Die Stilgurus Tan France und Alexa Chung nehmen junge Designerinnen und Designer unter ihre Fittiche. Der Nachwuchs entwirft Haute Couture unter der Anleitung der Allergrößten im Modebusiness. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält 250.000 US-Dollar und darf seine Debütkollektion über den Luxusretailer Net-a-Porter verkaufen. 29.1., Netflix

Bad Banks II

Was bis dato niemand geglaubt hatte, trat ein: Auch öffentlich-rechtliche Sender können Serie! Das deutsche Bankendrama von Arte und ZDF war der Überraschungs hit des Serienjahres 2017 und Désirée Nosbusch die undurchsichtigste Strippenzieherin seit Alexis Colby. Die zweite Staffel setzt sechs Monate nach der Bankenkrise ein. Die Finanzwelt erfindet sich neu – wieder ohne Skrupel. 30.1., ZDF-Mediathek; ab 6.2. auf Arte, ab 8.2. auf ZDF

Weitere Serienhighlights im Jänner:

RuPaul in AJ and the Queen – 10.1., Netflix

The Righteous Gemstones – 14.1., Sky

Little America – 17.1., Apple TV+

Avenue 5 mit Hugh Laurie – 19.1., Sky

Die verlorene Tochter – 27.1., ZDF

Gentleman Jack – 29.1., Sky

Bojack Horseman – die letzte Staffel ab 31.1., Netflix

Ragnarök – 31.1., Netflix

Ted Bundy: Failing For a Killer – 31.1., Amazon Prime.

