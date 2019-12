Moskau – In Russland wird Weihnachten am 7. Jänner gefeiert – und an diese Tradition hält man sich auch auf der Internationalen Raumstation ISS. Die Besatzung kann dafür mit einem geschmückten Weihnachtsbaum ins neue Jahr starten. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos veröffentlichte am Montag ein Video, das zeigt, wie ein kleiner Baum durch die Station schwebt. An einer Wand dahinter hängt weihnachtliche Dekoration.

Die Raumfahrer bereiteten sich auf 2020 vor, schrieb Roskosmos bei Facebook. Zuvor hatten Raumfrachter Weihnachtsgeschenke zum Außenposten der Menschheit etwa 400 Kilometer über der Erde gebracht. Außerdem haben die beiden Kosmonauten Oleg Skripochka und Aleksandr Skvortsov Neujahrsgrüße für die Menschen auf der Erde aufgezeichnet: "Am letzten Tag des Jahres kommen wir zusammen, um ein paar warme Worte zu sagen. Wir wünschen unseren Liebsten alles Gute."

Роскосмос ТВ

Neben den beiden Russen befinden sich derzeit die US-Astronauten Jessica Meir, Drew Morgan und Christina Koch sowie der Italiener Luca Parmitano an Bord der ISS. (red, APA, 31.12.2019)