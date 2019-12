Ein Mann im polnischen Magdalenka hatte eher ungewöhnliche Post (Symbolbild). Foto: APA/BARBARA GINDL

Im polnischen Dorf Magdalenka mit 2.000 Einwohnern hat der Besitzer eines WLAN-Netzwerkes einen eher ungewöhnlichen Brief bekommen: Darin bittet ihn ein Priester, doch bitte den Namen dieses Wifi-Netzwerks zu ändern, da sich die Besucher seiner Kirche anderenfalls angegriffen fühlen könnten.

Der polnischsprachige Brief.

Technische Hilfestellung

Der Mann wohnt nämlich in dem Haus direkt neben dem Gebetshaus, sodass man den aus Sicht des Priesters unchristlichen WLAN-Namen auch innerhalb des Gebäudes mit dem Smartphone finden kann. Der Priester bietet in seinem Brief sogar technische Hilfestellung an, sollte der Besitzer nicht wissen, wie eine Umstellung möglich ist.

Unterschriftensammlung

Am Ende der Nachricht finden sich zahlreiche Unterschriften, wohl Besucher der Kirche, die der Bitte des Priesters zustimmen.Der Brief wurde offenbar am 14. Dezember versandt. Ob der Name inzwischen geändert wurde, ist unklar.

Lustige WLAN-Namen kommen in Haushalten, in denen Nutzer wissen, wie sie den Namen ändern, häufig vor. Beliebte Beispiele sind etwa "Kauf dir Internet", "It Hurts When IP" und "Hier könnte Ihre Werbung stehen". (red, 30.12.2019)