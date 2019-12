Schönen guten Morgen ersten Tag des Jahres! Starten wir mit einer alten Tradition: dem Nachrichtenüberblick!

[Hinter der Fassade] Einem alten Siedlerhaus wurde von einem unserer User neues Leben eingehaucht.

[Wetter] Mit steigendem Luftdruck von Westen her scheint zum neuen Jahr in weiten Teilen Österreichs tagsüber häufig die Sonne. Im Norden und Osten gibt es anfangs noch ein paar Wolkenfelder, in Becken und Tälern im Westen und Süden bleiben Nebel lokal teils hartnäckig. Nur noch schwacher bis mäßiger Nordwestwind. -4 bis +5 Grad im Schnitt.

[Zum Tag] Heute ist auch Weltfriedenstag. Beginnt das Jahr gut, liebe LeserInnen!