In den ersten Ländern der Welt ist das Jahr 2020 bereits angebrochen. Eine Stunde nach den Inselstaaten Samoa und Kiribati gingen um 12.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit auch in Neuseeland die Feuerwerkskörper in die Höhe.

Um 14.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) erreicht das neue Jahr den Osten Australiens. In Sydney ist zu Mitternacht ein spektakuläres Feuerwerk über dem Hafen der Küstenmetropole geplant. Bereits um 21.00 Uhr Ortszeit erstrahlte eine "Familien"-Show über dem berühmten Opernhaus. Auch in Südkorea hat die Show bereits begonnen. Um 16.00 MEZ schreiben die Koreaner und Japaner das neue Jahr. Auch in Chinas einheitlicher Zeitzone von Peking bis Urumtschi wird dann 2020 eingeläutet. (APA, red, 31.12.2019)