St. Anton am Arlberg – Ein 58-jähriger Deutscher ist am Dienstag im Bereich der Gamskarspitze im Verwallgebirge in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) von einer Lawine erfasst und getötet worden. Er wurde im freien Gelände von einem Schneebrett erfasst und mehrere hundert Meter mitgerissen, hieß es von der Polizei. (APA, 31.12.2019)