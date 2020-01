In dieser Galerie: 2 Bilder Bei Österreichs Skispringern geht eine Verkühlung um. Nach Stefan Kraft und Michael Hayböck ist nun auch Gregor Schlierenzauer angeschlagen. Foto: EPA/PHILIPP GUELLAND Lindvik führt zur Halbzeit beim Neujahrsspringen. Foto: EPA/PHILIPP GUELLAND

Garmisch-Partenkirchen – Marius Lindvik hat mit 143,5 m und der Einstellung den Schanzenrekordes vom Simon Ammann nach dem ersten Durchgang des Neujahrsspringens in Garmisch-Partenkirchen die Führung übernommen. Der Norweger klassierte sich mit 147,7 Punkten vor dem Polen Dawid Kubacki (140,2), dem Deutschen Karl Geiger (138,7) und dem japanischen Oberstdorf-Sieger Ryoyu Kobayashi (137,7). Auf Rang fünf lauert mit Daniel Huber (136,6) der beste Österreicher.

Stefan Kraft landete nur an der 15. Stelle (129,9), es qualifizierten sich auch Michael Hayböck, Philipp Aschenwald und Jan Hörl für das Finale der Top 30 des zweiten Bewerbs der Vierschanzentournee. Gregor Schlierenzauer und Clemens Leitner verpassten dies.

Verkühlung ging um

Österreichs Skispringer gingen teilweise angeschlagen in die Konkurrenz. So verließ Schlierenzauer am (gestrigen) Silvestertag auf ärztliches Anraten als Präventivmaßnahme das Teamhotel und schlief zuhause, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) wenige Stunden vor dem Neujahrsspringen mitteilte.

Kraft, in der Tournee-Gesamtwertung als Vierter aussichtsreicher Österreicher, verbrachte den Silvesterabend nach einem Gesundheitsschläfchen mit der Mannschaft. Den Salzburger plagt nach eigenen Aussagen ein gewöhnlicher Schnupfen. (APA, 1.1.2020)