In dieser Galerie: 3 Bilder Lindvik ließ sich die Halbzeitführung nicht mehr nehmen. Foto: EPA/PHILIPP GUELLAND Kraft verlor in Garmisch den Anschluss ans Spitzenfeld. Foto: APA/dpa/Angelika Warmuth Gregor Schlierenzauer verpasste den zweiten Durchgang. Foto: EPA/PHILIPP GUELLAND

Garmisch-Partenkirchen – Marius Lindvik hat das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Der Norweger, der nach Schanzenrekord (143.,5 m) im ersten Durchgang bereits zur Halbzeit geführt hatte, setzte sich mit 289,8 Punkten vor dem Deutschen Karl Geiger (285) und dem Polen Dawid Kubacki (284) durch. Der japanische Oberstdorf-Sieger Ryoyu Kobayashi (282.1) wurde Vierter, Daniel Huber (272.1) als bester Österreicher Sechster.

Stefan Kraft (262.4) landete nur an der 13. Stelle und verspielte damit wohl seine Chancen auf den Tournee-Gesamtsieg. Gregor Schlierenzauer verpasste den zweiten Durchgang.

In der Wertung der Vierschanzentournee behielt Kobayashi die Führung vor Geiger, der allerdings näher heranrückte. (red, 1.1.2020)

Ergebnis in Garmisch-Partenkirchen – 2. Station der Vierschanzentournee:

1. Marius Lindvik (NOR) 289,8 (143,5/136,0)

2. Karl Geiger (GER) 285,0 (132,0/141,5)

3. Dawid Kubacki (POL) 284,0 (137,0/139,5)

4. Ryoyu Kobayashi (JPN) 282,1 (132,0/141,0)

5. Daiki Ito (JPN) 273,4 (131,0/136,5)

6. Daniel Huber (AUT) 272,1 (136,6/134,0)

7. Constantin Schmid (GER) 271,5 (134,5/134,5)

8. Roman Koudelka (CZE) 267,3 (135,0/133,0)

9. Johann Andre Forfang (NOR) 266,3 (132,0/135,0)

10. Markus Eisenbichler (GER) 266,1 (129,0/134,5)

11. Killian Peier (SUI) 264,1 (133,0/132,5)

12. Peter Prevc (SLO) 263,6 (129,0/134,0)

13. Stefan Kraft (AUT) 262,4 (129,0/131,0)

14. Robert Johansson (NOR) 262,3 (134,0/133,0)

15. Piotr Zyla (POL) 262,2 (133,5/133,0)

16. Stephan Leyhe (GER) 261,6 (131,0/132,0)

17. Domen Prevc (SLO) 261,3 (129,0/133,0)

18. Timi Zajc (SLO) 260,7 (132,0/132,5)

19. Kamil Stoch (POL) 257,5 (126,5/135,0)

20. Pius Paschke (GER) 256,3 (131,5/132,0)

21. Anze Lanisek (SLO) 255,2 (128,0/134,5)

22. Jewgenij Klimow (RUS) 251,9 (128,5/133,0)

23. Keiichi Sato (JPN) 251,6 (134,0/128,0)

24. Simon Ammann (SUI) 251,0 (131,0/132,0)

25. Philipp Aschenwald (AUT) 250,0 (124,5/132,0)

26. Kevin Bickner (USA) 248,2 (130,5/131,5)

27. Yukiya Sato (JPN) 247,2 (127,0/129,5)

28. Michael Hayböck (AUT) 246,6 (128,5/129,0)

29. Jan Hörl (AUT) 241,5 (127,0/130,0)

30. Daniel-Andre Tande (NOR) 216,6 (125,5/117,5)

u.a. nicht für den 2. Durchgang qualifiziert: 35. Gregor Schlierenzauer (AUT) 115,0 (124,5) 41. Clemens Leitner (AUT) 123,5 (111,1)

Stand in der Vierschanzentournee der Skispringer nach zwei Bewerben:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 587,2

2. Karl Geiger (GER) 580,9

3. Dawid Kubacki (POL) 578,7

4. Marius Lindvik (NOR) 568,3

5. Stefan Kraft (AUT) 553,6

6. Markus Eisenbichler (GER) 543,9

7. Piotr Zyla (POL) 543,7

8. Robert Johansson (NOR) 542,1

9. Domen Prevc (SLO) 540,8

10. Daiki Ito (JPN) 540,7

11. Johann Andre Forfang (NOR) 538,8

12. Stephan Leyhe (GER) 538,2

13. Constantin Schmid (GER) 537,7

14. Pius Paschke (GER) 533,7

15. Philipp Aschenwald (AUT) 530,3

Weiter: 22. Michael Hayböck (AUT) 519,4 25. Jan Hörl (AUT) 494,8 33. Daniel Huber (AUT) 272,1

Gesamtweltcup:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 590

2. Karl Geiger (GER) 507

3. Stefan Kraft (AUT) 439

4. Philipp Aschenwald (AUT) 318

5. Marius Lindvik (NOR) 309

6. Kamil Stoch (POL) 299

7. Daniel-Andre Tande (NOR) 274

8. Dawid Kubacki (POL) 264

9. Peter Prevc (SLO) 249

10. Anze Lanisek (SLO) 230

Weiter: 16. Jan Hörl (AUT) 170 24. Gregor Schlierenzauer (AUT) 107 28. Michael Hayböck (AUT) 64 60. Clemens Aigner (AUT) 0

Nationencup:

1. Österreich 2050

2. Norwegen 1714

3. Japan 1529

4. Polen 1499

5. Deutschland 1386