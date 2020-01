Der Vorarlberger Bundesrats-Vizepräsident Magnus Brunner wird ÖVP-Staatssekretär im Infrastrukturministerium. Foto: Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

Wien – Das Kabinett der offenbar ins Haus stehenden türkis-grünen Regierung nimmt Gestalt an. Am Mittwoch bestätigten sowohl die ÖVP als auch die Grünen weitere Personalentscheidungen. Am Abend sollen Kurz und Kogler zudem vor die Presse treten und über den Abschluss der Verhandlungen berichten.

Karl Nehammer wird demnach Innenminister, Klaudia Tanner (beide ÖVP) übernimmt das Verteidigungsministerium, hieß es. Weiters soll Alexander Schallenberg Außenminister bleiben. Der Grüne Rudi Anschober, bisher Landesrat in Oberösterreich, soll Sozialminister werden.

Die ÖVP gab außerdem bekannt, dass der Vorarlberger Bundesrats-Vizepräsident Magnus Brunner ÖVP-Staatssekretär im Infrastrukturministerium werden soll. Der ÖVP-Politiker wird der grünen Ministerin Leonore Gewessler im riesigen Umwelt- und Infrastrukturministerium zur Seite gestellt. Der 47-jährige Vorarlberger ist seit 2009 Mitglied des Bundesrats, seit 2018 Bundesrats-Vizepräsident.

Experte im Energiesektor

Der promovierte Jurist gilt als Experte im Energiesektor und ist seit 2007 Vorstand der OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG. Er hat unter anderem auch am neuen Ökostromgesetz mitgewirkt. Auf seiner Agenda sollen in den kommenden Tagen besonders Fragen der Infrastruktur, Energieversorgung, Digitalisierung und Sicherung des ländlichen Raumes stehen, heißt es aus der ÖVP. (red, APA, 1.1.2020)