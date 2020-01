Stadlober wurde Achte. Foto: EPA/GIAN EHRENZELLER

Toblach – Teresa Stadlober ist im Verfolgungsrennen über 10 km im klassischen Stil im Rahmen der "Tour de Ski" im Langlauf in Toblach vom zwölften auf den achten Rang nach vor gelaufen. Die Salzburgerin hatte am Neujahrstag 1:29,8 Minuten Rückstand auf die Norwegerin Ingvild Flugstad Östberg, die im Sprint ihre Landsfrau Therese Johaug knapp besiegte. Rang drei ging durch Heidi Weng ebenfalls an Norwegen.

Die zum Weltcup zählende Tour de Ski wird vom 3. bis 5. Jänner mit drei Bewerben in Val di Fiemme abgeschlossen. (APA, 1.1.2020)