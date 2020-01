Der Tramp (Charlie Chaplin) soll einem Zirkus zu neuem Glanz verhelfen. Arte zeigt Chaplins Meisterleistung im Stummfilm "Der Zirkus" um 20.15 Uhr. Foto: Arte / Roy Export SAS

20.15 ABTAUCHEN

Die Toten vom Bodensee – Fluch aus der Tiefe (Ö/D 2019, Michael Schneider) Zehnter Einsatz für Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin: Nach der Bergung eines Schatzes von 273 Goldmünzen aus dem Bodensee wird der Finder, ein Taucher und Hobbyschatzsucher, ermordet und mit zugenähtem Mund am Ufer des Bodensees drapiert. Das Ermittlerduo muss in die Welt mittelalterlicher Rituale und Sagen eintauchen. Bis 21.50, ORF 2

20.15 REPORTAGE

Mare TV: Neuseelands schönste Bucht – Der Hauraki-Golf und seine Inseln Fast nirgendwo ist Neuseeland so vielfältig wie am Hauraki-Golf. Umgeben von tiefblauem Wasser, liegen in der Bucht 46 kleine Inseln. Hier kommt der Briefträger übers Wasser. Bis 21.00, NDR

20.15 NEUE REGIERUNG

Wer ist Sebastian Kurz? Wer ist der Mann, der in den vergangenen Jahren Österreichs Politik dominiert hat und mit der ersten Regierungsbeteiligung der Grünen ein neues Kapitel aufschlägt? Ein Porträt von Gerhard Jelinek. Ab 21.05 Uhr folgt die Doku Grüne Welle – Raus aus dem Parlament, rein in die Regierung? über Grünen-Chef Werner Kogler. Bis 21.55, ORF 1

20.15 MEISTERKOMÖDIANT CHAPLIN

Der Zirkus (USA, 1928, Charles Chaplin) Beim Herumstreichen zwischen den Ständen eines Jahrmarkts wird der Tramp (Charlie Chaplin) des Diebstahls bezichtigt und muss vor der Polizei fliehen. Dabei rettet er sich in ein Zirkuszelt. Für die Stummfilmkomödie erhielt das Universalfilmgenie Chaplin 1929 einen Ehrenoscar. Um 21.25 Uhr gehen die Chaplin-Festspiele mit Lichter der Großstadt aus dem Jahr 1931 weiter. Die Doku Charlie Chaplin – der Komponist erzählt um 22.50 Uhr von seinen Meriten als Filmkomponist. Bis 23.45, Arte

Trailer zu "The Circus" / "Der Zirkus". Charlie Chaplin Official

20.15 DSCHUNGEL OHNE BUCH

Mythos Wolfskind: Mogli und die wilden Kinder Das Dschungelbuch von Rudyard Kipling handelt vom Wolfskind Mogli, das im Dschungel unter Tieren aufwächst. Kann ein Kind außerhalb der Zivilisation überleben? Ohne elterliche Zuwendung? In Gesellschaft von Tieren? Bis 21.00, ZDF Info

23.10 KRIEGSDRAMA

Die Brücke am Kwai (The Bridge on the River Kwai, GB/USA 1957, David Lean) Ein in Burma mit seiner Einheit von den Japanern gefangener britischer Berufsoffizier (Alec Guinness) lässt seine Leute nach anfänglicher Weigerung – teils aus blindem Leistungsstolz, teils als Beschäftigungstherapie – eine strategisch wichtige Brücke bauen. Eines von David Leans großen Epen. Bis 1.45, 3sat

Trailer zu "Die Brücke am Kwai". spannick