Neben elf weiteren Kandidaten. Start der RTL-Show am 10. Jänner

Zieht ins Dschungelcamp: Sonja Kirchberger. Foto: TVNOW / Arya Shirazi

Köln/Wien – Die österreichische Schauspielerin Sonja Kirchberger – bekannt unter anderem als "Venusfalle" in Robert van Ackerens gleichnamigem Spielfilm – zieht heuer ins Dschungelcamp: Die 55-jährige Wienerin, die für RTL schon bei "Let's dance" das Tanzbein schwang, ist eine von zwölf Kandidatinnen, die von RTL für die neue Staffel der Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bekanntgegeben wurden.

Zu den weiteren Teilnehmern zählt Danni Büchner, die Witwe des 2018 gestorbenen TV-Auswanderers Jens Büchner. Auch Ex-Profiboxer Sven Ottke, "GZSZ"-Schauspieler Raul Richter und der frühere deutsche Verkehrsminister Günther Krause ziehen ins Dschungelcamp. Aus der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" sind im Dschungel gleich zwei bekannte Gesichter dabei: Prince Damien und Toni Trips. Ebenfalls zu sehen: Claudia Norberg – die Ex von Schlagersänger Michael Wendler, "Temptation Island"-Teilnehmerin Anastasiya Avilova und Elena Miras – bekannt aus "Das Sommerhaus der Stars" und "Love Island". Auch der "Bachelor in Paradise" Marco Cerullo und Markus Reinecke ("Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal") sind bei der 14. Staffel dabei. Start ist am 10. Jänner.

Eine Neuigkeit wurde schon vorab bekanntgegeben: In der neuen Staffel sollen keine lebenden Tiere, wie etwa Maden, verzehrt werden. In gewohnter Manier wird die Sendung kommentiert von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Beim großen "IBES"-Finale am 25. Jänner entscheidet sich dann, wer König oder Königin des Dschungels wird. (APA/dpa, 1.1.2020)