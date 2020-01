Die Caps durften achtmal jubeln. Foto: : APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Auch im neuen Jahr geht den Vienna Capitals das Tagwerk in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) mit beeindruckender Leichtigkeit von der Hand. Am Mittwoch besiegte man Fehervar zuhause 8:2 (4:0,2:1,2:1) und blieb damit auch im vierten Spiel in Serie mit einem Gesamttorverhältnis von 27:3 makellos. Die Caps kamen Leader Salzburg, der in Bozen nach Penaltys 1:2 verlor, bis auf einen Punkt nah.

Schnelle Entscheidung in Wien

Die einseitige Vorstellung in Wien-Kagran war bereits nach rund zehn Minuten entschieden. Ali Wukovits mit seinem ersten Karrieredoppelpack (4., 8.), und Ty Loney (1., 10./PP) sorgten gegen die harmlosen Ungarn schnell für klare Verhältnisse, später legten die Caps durch ein weiteres Double von Brenden Kichton (24./SH, 33.) sowie Mike Zalewski (43.) und Riley Holzapfel (57.) nach. Der kommende Caps-Gegner Linz, der weiterhin in der Krise steckt, muss sich am Freitag vor eigenem Publikum auf eine ganz schwierige Partie einstellen.

Bozen kommt Linz nahe

Zwei Tage, nachdem die Linzer ihren Negativlauf mit dem 4:3 nach Verlängerung in Szekesfehervar unterbrochen hatten, ging die Truppe von Tom Rowe bei Znojmo mit einer 2:7-(0:2,0:0,2:5)-Watschen vom Eis. Die Linzer Treffer durch Dragan Umicevic (54.) und Brian Lebler (58.) zum 1:6 bzw. 2:7 kamen viel zu spät und konnten die fünfte Niederlage in den jüngsten sechs Spielen nicht verhindern.

Die Tschechen entschieden damit auch das vierte Saisonduell mit Linz zu ihren Gunsten. Zudem laufen die Oberösterreicher Gefahr, Platz fünf und den direkten Play-off-Einzug noch zu verpassen. Denn Bozen liegt nur noch einen Punkt hinter den Black Wings. Gegen Salzburg setzten sich die Südtiroler zuhause nach Penaltyschießen mit 2:1 (1:0,0:0,0:1,0:0,1:0) durch.

Penaltysiege für Graz und Bozen

Ähnlich wie Salzburg, dessen einzigen Treffer Filip Varejcka markierte, erging es Meister KAC. Die "Rotjacken" mussten sich bei den Graz99ers im Penaltyschießen mit 2:3 (1:0,0:2,1:0,0:0,0:1) geschlagen geben und rutschten so zwei Zähler hinter Znojmo auf Platz vier. Graz, für das Oliver Setzinger den entscheidenden Penalty verwertete, punktete im siebenten Spiel in Folge und wahrte damit die Chance auf die direkte Play-off-Qualifikation. Auf Platz fünf fehlen aktuell fünf Punkte. (APA, 1.1.2020)

EBEL-Ergebnisse vom Mittwoch:

spusu Vienna Capitals – Fehervar AV19 8:2 (4:0,2:1,2:1). Tore: Loney (1., 10./PP), Wukovits (4., 8.), Kichton (24./SH, 33.), Zalewski (43.), Holzapfel (57.) bzw. Girard (33.), Campbell (50.)

Moser Medical Graz99ers – KAC 3:2 n.P. (0:1,2:0,0:1,0:0,1:0). Tore: Oberkofler (34.), Dodero (40.), Setzinger (entscheidender Penalty) bzw. Geier (16./PP), Bischofberger (43./PP)

Dornbirner EC – HC TWK Innsbruck 2:0 (0:0,1:0,1:0). Tore: Romig (31./PP), Körkkö (44.)

HC Znojmo – Liwest Black Wings Linz 7:2 (2:0,0:0,5:2). Tore: Luciani (3.), Svoboda (19.), Boruta (43.), Berisha (50.), McRae (49., 54., 56.) bzw. Umicevic (54.), Lebler (58.)

HCB Südtirol – Red Bull Salzburg 2:1 n.P. (1:0,0:0,0:1,0:0,1:0). Tore: Deluca (4.), Alberga (entscheidender Penalty) bzw. Varejcka (44.)