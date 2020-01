Fahrplan

Nach der Einigung der Parteispitzen auf eine türkis-grüne Koalition soll es in den nächsten Tagen Schlag auf Schlag gehen:

Am Donnerstagvormittag treten separat der ÖVP-Vorstand und der grüne Vorstand zusammen, um über die anvisierten Kompromisse zu befinden. Bevor ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr in der Aula der Wissenschaften in der Wiener Innenstadt ihr Regierungsprogramm im Detail präsentieren wollen, steht angeblich ein Kurzbesuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen an, um das Staatsoberhaupt über ihre Einigungen und die Ministeranwärter zu informieren.

Am Freitag plant Kogler, den Erweiterten Bundesvorstand der Grünen mit dem Koalitionspakt und der Liste an Regierungsmitgliedern zu befassen – auch er muss seinen Sanktus zu den Kompromissen geben.

Am Samstag um 13 Uhr steht dann in Salzburg der Bundeskongress der Grünen an, bei dem 276 Delegierte zu allen Details informiert werden – um die Koalition mit Kurz’ ÖVP fixieren zu können, braucht Kogler ein ansehnliches Votum des Gremiums, das sich u. a. aus Ländervertretern, den ethnischen Minderheiten, allen Abgeordneten sowie allen (Landes-)Regierungsmitgliedern zusammensetzt. Geht alles glatt, könnte Van der Bellen Türkis-Grün am 7. Jänner angeloben.





Alle Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre – soweit bekannt, finden Sie >> hier << im Überblick.





Der Ticker zum Nachlesen ist >> hier << zu finden