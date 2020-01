Tsai Ing-wen will wieder Präsidentin werden. Foto: AP/Taijing Wu

Taipeh – Der taiwanesische Luftwaffengeneral und Generalstabschef Shen Yi-ming wird laut Angaben des Verteidigungsministeriums nach der Notlandung eines Hubschraubers im Norden Taiwans vermisst.

Ein Rettungsteam für die 13 Menschen an Bord des Black-Hawk-Helikopters sei bereits auf dem Weg, zwei weitere Menschen würden vermisst, einige Menschen an Bord seien am Leben, gab das Ministerium bekannt. Demnach seien weiterhin einige Menschen in dem Helikopter eingeschlossen.

Das Unglück ereignete sich in einer politischen heißen Phase im Land. Am 11. Jänner finden dort sowohl Präsidenten- als auch Parlamentswahlen statt. Präsidentin Tsai Ing-wen hat alle Wahlauftritte für Donnerstag abgesagt. (APA, 2.1.2020)