Präsentation am Nachmittag – Grünen-Verhandlerin Maurer: Enthält für beide Seiten schmerzhafte Punkte

Die genauen Eckpunkte des Regierungsprogramms der ersten türkis-grünen Regierung bleiben im Dunkeln, erst am Donnerstagnachmittag präsentieren ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler. Ein erster Überblick:

Am 8. Oktober fand das erste Sondierungsgespräch im Winterpalais in Wien statt. ÖVP-Chef Kurz kann sich drei Monate danach über eine Regierung mit den Grünen freuen. Foto: Cremer

Bei der inneren Sicherheit könnte es zu Verschärfungen kommen. Angeblich beharrte die ÖVP bis zuletzt darauf, die "Sicherungshaft" für Gefährder einzuführen, also eine Präventivhaft vor allem auch für gefährliche Asylwerber – was verfassungsrechtlich als bedenklich gilt. Und angeblich ebenfalls ÖVP-Bedingung war: das Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren auszuweiten. Immer wenn die Grünen Maßnahmen gegen Rechtsextremismus forderten, hieß es, verlangte die ÖVP Härten im Kampf gegen den radikalen Islam – was für die Öko-Partei allerdings kein Problem dargestellt haben soll.



Ersten Berichten zufolge soll außerdem der Familienbonus erhöht werden. Eine Steuerreform soll demnach noch dieses Jahr umgesetzt werden. Und weiter soll in dem Papier auch ein Parteienfinanzierungsgesetz festgeschrieben sein.

Beim Thema Migration sollen sogenannte Rückführzentren für abgelehnte Asylwerber im Regierungsprogramm stehen. Die von den Grünen kritisierten Deutschförderklassen dürften bleiben, aber besser ausgestattet werden.

Das Klimapaket, auf das sich die beiden Parteien geeinigt haben sollen, enthält offenbar ein österreichweites Ticket für den öffentlichen Verkehr, Sofortmaßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen und eine Ökologisierung von Flugticketabgabe und Pendlerpauschale. Eine Taskforce soll zudem eine Ökosteuerreform 2022 vorbereiten – diese soll gekoppelt sein an eine Unternehmenssteuerentlastung und damit eine höhere CO2-Bepreisung bringen.

Verhandlungsrunde kurz vor der Einigung am 27.12.2019 Foto: imago images/SKATA

Ein Transparenzgesetz soll dem Amtsgeheimnis ein Ende bereiten. Zudem soll es ein neues Informationsfreiheitsgesetzt und einen Informationsfreiheitsbeauftragten geben. Der Rechnungshof bekommt neue Prüfkompetenzen erhalten – gegenüber Parteien und auch Unternehmen mit weniger als 50 Prozent Staatsbeteiligung. Dadurch soll auch die Bestellung neuer Vorstände transparenter werden. Ein Nulldefizit soll als Ziel für das Budget festgeschrieben worden seien – mit einer Beifügung für Klimaschutzinvestitionen.

Die grüne Verhandlerin Sigrid Maurer sagte im Ö1-Morgenjournal am Donnerstag, dass es Punkte im Regierungsprogramm gibt, die für die Basis der Grünen "schmerzhaft sein werden". Nachsatz: "Aber es ist auch für die ÖVP einiges schmerzhaft." Maurer ist zuversichtlich, das der Bundeskongress am Samstag dem Verhandlungsergebnis zustimmen wird. (red, 2.1.2020)