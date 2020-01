Der in Japan wegen Finanzdelikten von der Justiz verfolgte Carlos Ghosn flüchtete über die Türkei in den Libanon. Das türkische Innenministerium ordnete sieben Festnahmen an

Ghosn wird vorgeworfen, Firmenkapital zweckentfremdet und private Verluste auf Nissan übertragen zu haben. Foto: Reuters/Issei Kato

Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn hat auf seiner Flucht aus Japan bei seiner Einreise in den Libanon einen französischen Zweitpass genutzt. Aus Kreisen des libanesischen Außenministeriums wurde verlautet, dass Ghosn legal eingereist war. Der öffentlich-rechtliche japanische Sender NHK berichtete am Donnerstag, ein Gericht habe Ghosn gestattet, seinen Zweitpass zu behalten – so soll ihm die dramatische Flucht gelungen sein.

Der Ex-Topmanager besitzt die französische, die brasilianische und die libanesische Staatsangehörigkeit. Sein Anwaltsteam beteuert, im Besitz von drei Pässen Ghosns zu sein – das verlangen die Bewährungsauflagen.

Prozessbeginn 2020

Gegen Ghosn wird in Japan wegen Vorwürfen des finanziellen Fehlverhaltens ermittelt. Er saß rund vier Monate in Haft, war aber im Frühjahr 2018 unter strikten Auflagen aus der Haft entlassen worden. Für das kommende Frühjahr war der Beginn seines Prozesses in Tokio angesetzt. Doch der frühere Spitzenmanager setzte sich trotz eines Ausreiseverbots in den Libanon ab.

Ghosns Flucht ist in japanischen Medien scharf kritisiert worden. Die Zeitung "Yomiuri Shimbun" warf dem Ex-Manager Feigheit vor. Durch seine Ausreise habe er "die Möglichkeit aufgegeben, seine Unschuld zu beweisen und seine Ehre zu verteidigen".

Festnahmen in Türkei

Japanischen Medienberichten zufolge haben Polizei und Staatsanwaltschaft eine Untersuchung der Fluchtumstände eingeleitet. Demnach sollen Aufnahmen von Überwachungskameras an Ghosns Wohnsitz und anderen Aufenthaltsorten des 65-Jährigen ausgewertet werden. Am Donnerstagmorgen habe in Ghosns Villa in Tokio eine Razzia stattgefunden. Die Polizei verdächtige mehrere Menschen, Ghosn bei der Flucht geholfen zu haben. Es gibt noch keine offiziellen Stellungnahmen, die Ämter sind wegen der Neujahrsfeiertage geschlossen.

Die türkische Polizei hat indes sieben Personen, darunter vier Piloten, festgenommen: Das Innenministerium hatte eine Untersuchung eingeleitet, weil der abgesetzte Nissan-Chef über die Türkei in den Libanon gereist sein soll. Ghosn, einer der bekanntesten Manager der Welt, sieht sich als Opfer eines "manipulierten" Justizsystems – deshalb sei er geflüchtet, sagte er am Dienstag.

Laut Reuters habe eine private Sicherheitsfirma drei Monate an einem Plan gearbeitet, Ghosn unerkannt außer Landes zu bringen. Mit einem Privatjet sei Ghosn nach Istanbul geflogen worden, bevor es weiter nach Beirut ging.

Fluchtgefahr

Ghosns Verteidiger hatten mehrfach versucht, ihren Mandanten gegen Zahlung einer Kaution freizubekommen. Sie scheiterten zunächst damit, weil die Staatsanwaltschaft Fluchtgefahr sah. Ghosn hatte eine Fluchtabsicht bestritten und erklärt, er wolle sich vor Gericht verantworten, um seine Unschuld zu beweisen. Seine Anwälte argumentierten zudem, er sei viel zu bekannt, um unerkannt das Land verlassen zu können.

Einige Nationen genehmigen Zweitpässe – unter anderem, wenn der Antragsteller in Länder reist, in denen bei der Einreise der Stempel aus einem anderen Land Probleme bereiten kann.

Finanzdelikte

Ghosn war im November 2018 in Japan festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, Firmenkapital zweckentfremdet und private Verluste auf Nissan übertragen zu haben. Ghosn sprach von einer Verschwörung bei Nissan, um ihn loszuwerden. Grund sei, dass er Nissan noch näher an den französischen Autobauer Renault heranführen wollte.

Der Manager war einst in Japan als Star gefeiert worden. Er schmiedete die Allianz zwischen Renault und Nissan und half dem japanischen Hersteller aus der Krise. Er machte beide Unternehmen weltweit erfolgreich. 2016 holte Ghosn auch Mitsubishi ins Boot. Von seinen Spitzenposten bei Nissan und Mitsubishi wurde Ghosn nach seiner Festnahme entlassen. Später trat er auch als Renault-Chef zurück. (red, Reuters, APA, 2.1.2020)