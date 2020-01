Sie sind ebenso Teil der Weihnachtsgeschichte wie Ochse und Esel: die Heiligen Drei Könige. Doch nur wenig ist über diese Figuren aus der Bibel bekannt. Sie folgten dem Stern aus dem Osten gen Bethlehem, wo Jesus geboren wurde, und übergaben diesem drei Geschenke. Danach verschwanden sie einfach.

Das biblische Erscheinen der "magoi", was so viel wie Magier bedeutet und eine Priesterkaste bezeichnete, wurde im Lauf der Zeit mit zahlreichen Legenden und Erzählungen angereichert. So sollen sie zum Beispiel in der Astrologie bewandert gewesen sein. Wissen Sie über die Heiligen Drei Könige Bescheid? Dann testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

