Michael Litschka ist Wirtschafts- und Medienethiker und lehrt und forscht an der FH St. Pölten. Er ist Gründungsmitglied des IMEC (Interdisciplinary Media Ethics Center).

Referenzen

DellaPosta, J. et al. (2015): "Why do Liberals drink Latte?", in: American Journal of Sociology, Vol. 120, No. 5, S. 1473-1511.

Gadringer, S. et al.: Digital News Report 2018. Detailergebnisse für Österreich. Univ. Salzburg.

Hollitsch, J. (2019): Die Auswirkungen Algorithmen-basierter Empfehlungssysteme in der Plattformökonomie auf die Entstehung von Filterblasen am Beispiel von Youtube. Masterthese an der FH St. Pölten.

Mikos, L. (2008): Film- und Fernsehanalyse. Stuttgart: UTB.

Weitere Beiträge im Blog