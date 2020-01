Veranstaltungshinweis

Am Montag, dem 13. Jänner, findet im Großen Festaal der Universität Wien die Abschlussveranstaltung zur Semesterfrage statt: Katrin Böhning-Gaese hält den Impulsvortrag zu "Artensterben: Was wissen wir und was können wir tun?". Sie ist Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums in Frankfurt am Main. Zum Thema "Wie schützen wir unsere Artenvielfalt?" diskutiert anschließend eine hochkarätige Runde unter der Moderation von DER STANDARD-Chefredakteur Martin Kotynek.