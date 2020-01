Die Forderungen für den Kapitalmarkt sind teils altbekannt. Man setzt auf Finanzbildung sowie Digitalisierung und will die Nachhaltigkeit vorantreiben

Regierungsprogramm: Kapitel "Budget"

Wien – Die neue Regierung wiederholt beim Thema "Kapitalmarkt" großteils altbekannte Forderungen:

Kapitalertragsteuer: Erarbeiten will man eine Behaltefrist für die Kapitalertragsteuerbefreiung für Kursgewinne bei Wertpapieren und Fondsprodukten. Das wird vor allem von der Finanzindustrie seit langem gefordert. Die KESt bei Erträgen aus Kapitalvermögen wurde in Österreich im Jänner 2016 von 25 Prozent auf 27,5 Prozent erhöht. Seitdem wird die Senkung wieder eingefordert mit dem Argument, dass Investitionen in Fonds oder Aktien damit unattraktiver geworden seien und dies Anleger davon abhalte, Wertpapiere zu kaufen.





Konzessionspflichtige Finanz-Start-ups können ihr Geschäftsmodell in enger Zusammenarbeit mit der Finanzmarktaufsicht erarbeiten und so ihre Konzessionen erwerben. Reform des Hypothekar- und Immobiliengesetzes: Hypotheken sind derzeit in unterschiedlichen Gesetzen geregelt. Daraus ergeben sich teils unvollständige und widersprechende Regelungen. Weiters ist historisch begründet nur ein eingeschränkter Kreis von Kreditinstituten zur Emission von Pfandbriefen berechtigt. Eine neue einheitliche gesetzliche Regelung soll diese Unstimmigkeiten bereinigen sowie sicherstellen, dass alle Banken, die die Voraussetzungen erfüllen, Pfandbriefe begeben dürfen.

Der Faktor "Nachhaltigkeit" wird von der Regierung auch im Finanzwesen festgehalten. Damit nimmt die Regierung auch gleich Bezug auf den "Green Deal" der EU. Die Ökologisierung soll damit vorangetrieben werden. Konkret will die Regierung das so umsetzen:

Green Supporting Factor auf EU-Ebene: Banken sollen für Kredite, die effektiv dazu beitragen, den Übergang zu einer nachhaltigen, klimaneutralen Wirtschaft zu beschleunigen, weniger Eigenkapital hinterlegen müssen. Das ist ein Punkt, der auch auf EU-Ebene diskutiert und wohl von der EU-Kommission verlautbart wird. Es soll den Anreiz schaffen, dass mehr Geld in die Finanzierung nachhaltiger Projekte fließt. In Summe wird die Finanzindustrie von der EU bei der Erfüllung dieser Ziele stark in die Pflicht genommen. Dass Banken nun auch die Nachhaltigkeit eines Finanzierungsvorhabens prüfen müssen und Unternehmen sich diesbezüglich gegenüber ihrer Bank deklarieren müssen, sorgt aber auch für Unmut. Ein erhöhter Verwaltungsaufwand wird befürchtet.





Der Kapitalmarkt soll in Summe gestärkt werden, auch auf EU-Ebene. Dazu gibt es drei Punkte im Regierungsprogramm:

Bankenunion: ÖVP und Grüne haben den Vorschlag festgehalten, die Bankenunion auf EU-Ebene zu reformieren. Eine verstärkte Zusammenarbeit des Bankensektors auf EU-Ebene sei wünschenswert, aber eine neue Systematik einer europäischen Einlagensicherung soll nicht dazu führen, dass Banken mit Bilanzdisziplin für andere Banken, die hohe Verluste schreiben, Haftung übernehmen.





Die Bundesregierung bekennt sich aktiv gegen den Einsatz von "Green Washing" bei der Festlegung von Nachhaltigkeitsklassifizierungen. Wer hier prüfen soll, wie genau und wer welche Daten liefern müssen wird, ist noch offen. Green Bonds durch die ÖBFA und Prüfung einer "Bürgerstiftung Klimaschutz" sind ebenso festgeschrieben. Das soll Anreize schaffen, damit Private dazu bewegt werden, in den Klimaschutz zu investieren. Die Bürgerstiftung soll Bürgeranleihen begeben. Damit sollen sich Investoren und die Bevölkerung an der Klimawende beteiligen können. Genaue Angaben zu diesem Vorhaben fehlen aber.

Keinen Einblick gibt das Regierungsprogramm in die auf Eis gelegte Reform der Bankenaufsicht. Dieses Projekt wurde vergangenen Sommer wie berichtet gestoppt. Die türkis-blaue Regierung hatte ja ein Gesetz gemacht, wonach die Bankenaufsicht bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA zusammengeführt werden sollte. Das heißt, die rund 175 mit dieser Aufgabe beschäftigten Notenbanker sollten in die FMA übersiedeln. Der Widerstand in der Belegschaft war groß, die Kluft zwischen FMA und OeNB vergrößerte sich.

Zudem sah der Gesetzesentwurf eine Neuordnung der FMA vor: Statt bisher zwei Vorstandsmitgliedern sollte nur einer die FMA führen (Klaus Kumpfmüller, ÖVP), der zweite (Helmut Ettl, SPÖ) sollte Ende 2019 per Gesetz aus dem Job gekippt werden. Wie es diesbezüglich weitergehen wird, ist noch offen.

Christoph Boschan, Chef der Wiener Börse, gefallen die Ansätze: "Das eindeutige politische Signal an den Bürger, dass es Sinn macht, sich aktiv am Kapitalmarkt zu beteiligen, ist begrüßenswert."

Peter Brezinschek, Finanzanalyst der RBI, weist darauf hin, dass Angaben zum heiklen Thema der Finanztransaktionssteuer fehlen. Dass kann laut Brezinschek heißen, "dass sie vom Tisch ist oder dass man sich dazu noch nicht einig geworden ist". Eine weitere Besteuerung von Eigenkapital wäre jedenfalls kontraproduktiv für den Kapitalmarkt.

Dass die Kapitalertragsteuer wieder Richtung alte Regelung angedacht ist, ist laut dem Analyst "eine vernünftige Lösung". Dann zahlen wieder nur jene Personen die KESt, die "kurzfristig hin und her traden". Die, die langfristig Eigenkapital zur Verfügung stellen und damit Wachstum und Beschäftigung finanzieren, würden hingegen belohnt. (Bettina Pfluger, 2.1.2019)