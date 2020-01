Trotz Ibiza-Video, Nationalratswahl, EU-Wahl, Ski-WM und EM-Qualifikation des Nationalteams gelang es dem ORF 2019 nicht, den Abwärtstrend bei den Marktanteilen zu stoppen.

ORF 1 und ORF 2 liegen 2019 bei 29,3 Prozent, 2018 waren es noch 30,2 Prozent. Für die gesamte Sendergruppe inklusive ORF Sport plus und ORF 3 meldet das Unternehmen einen Jahresmarktanteil von 31,8 Prozent. 2018 waren es 32,9 Prozent.

ORF 1 hält bei 9,1 Prozent Marktanteil (2018: 10,9) bei den Zuschauern ab zwölf Jahren, beim Publikum zwischen 12 und 49 liegt der Wert bei 11,2 Prozent. Eine minimale Steigerung gelang ORF 2 im abgelaufenen nachrichtenstarken Jahr: 19,8 Prozent Marktanteil übertrafen die 19,3 Prozent des Vorjahres.

Meistgesehene Sendung 2019 war die "Zeit im Bild 1" vom 18. Mai mit 1,922 Millionen Zuschauer*innen und 67 Prozent Marktanteil. Rang zwei nimmt der zweite Durchgang des Herrenslaloms von Schladming am 29. Jänner ein: 1,805 Millionen schauten zu (50 Prozent). "Bundesland heute" am 29. September kommt mit 1,792 Millionen Zuschauern (57 Prozent) auf den dritten Platz.

Im Dezember erreichte die ORF-Sendergruppe einen Marktanteil von 32,3 Prozent. ORF 1 kam dabei auf 10,9 Prozent, ORF 2 auf 18,5 Prozent. ORF 1 und ORF 2 lagen insgesamt bei 29,3 Prozent MA.

Bei den Privaten erzielen Sender der ProSiebenSat1Puls4ATV-Gruppe Steigerungen. ATV schafft 2019 3,5 Prozent (plus 0,2 Prozentpunkte), Schwestersender Puls4 kommt auf 3,4 Prozent nach 3,3 Prozent im Vorjahr. In der jüngeren Zielgruppe hält ATV 4,8 Prozent, Puls 4 4,9 Prozent. In dieser Kategorie sei es das erfolgreichste Jahr in der Sendergeschichte, teilte das Unternehmen mit. Auch ATV 2 habe mit 1,4 Prozent (12–49) das stärkste Jahr seit seiner Gründung hingelegt. Erstmals die Drei-Prozent-Marke erreicht hat Servus TV. (red, 2.1.2019)