Der betrunkenen Bahnwärterin drohen bis zu fünf Jahre Haft. Foto: APA/Jan Woitas

Warschau – Eine Bahnwärterin in Polen wurde am Neujahrstag vorläufig festgenommen, weil sie ihren Dienst volltrunken verrichtet haben soll. Aufgefallen war die 59-Jährige einem Fußgänger, wie eine Sprecherin der Polizei in Pabianice in der Nähe von Łódź am Donnerstag sagte.

Als der Mann den Bahnübergang überqueren wollte und bereits auf den Gleisen war, gingen plötzlich die Schranken herunter. Jedoch kam kein Zug – und die Signalanlage blinkte auch nicht. Die von dem Fußgänger gerufenen Beamten stellten bei der Bahnwärterin einen Alkoholwert von 1,5 Promille fest.

"Momentan ist sie noch in der Ausnüchterungszelle und kann zu dem Vorfall nicht befragt werden", sagte die Polizeisprecherin. Zu Schaden kam niemand. Laut Nachrichtenagentur PAP drohen der Frau bis zu fünf Jahre Gefängnis. (APA, 2.1.2020)