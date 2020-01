Das Galaxy Note 9 bekommt Android 10 Foto: Proschofsky / STANDARD

Die Update-Maschine bei Samsung scheint langsam ins Laufen zu kommen. Nach der Freigabe von Android 10 für die aktuellen Galaxy S10 und Galaxy Note 10 ist nun bereits das erste Gerät aus dem Jahr 2018 an der Reihe.

Update

Samsung hat mit der Auslieferung von Android 10 für das Galaxy Note 9 begonnen. Dies berichtet SamḾobile. Wie schon beim S10 beginnt der Rollout auch dieses Mal wieder in Deutschland, andere Länder sollen nach und nach versorgt werden.

Neue Features

Die neue Softwareversion beinhaltet all die strukturellen Verbesserungen von Android 10, darunter etwa Privacy-Verschärfungen für den Zugriff auf Standortinformationen oder auch der systemweite Dark Mode. Dazu kommen aber auch noch einige Änderungen, die Samsung an seiner eigenen Android-Oberfläche One UI in der Version 2.0 vorgenommen hat. (red, 2.1.2.2019)